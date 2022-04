Carregar reprodutor de áudio

Nesta segunda-feira (11), o programa RETA FINAL chega com as principais repercussões do GP da Austrália, terceira etapa da temporada 2022 da Fórmula 1. A corrida deste domingo foi vencida por Charles Leclerc e teve novo abandono de Max Verstappen, que agora está ainda mais longe do rival na tabela de classificação.

A apresentação é de Carlos Costa e os comentários de Erick Gabriel e Guilherme Longo, todos repórteres do Motorsport.com.

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST - PÓDIO: Leclerc passeia, Verstappen quebra e Russell é pódio na Austrália

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: