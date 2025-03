F1: “Podemos marcar bons pontos”, alerta Alonso sobre Aston Martin

Fernando Alonso viu seu primeiro fim de semana de 2025 na Fórmula 1 terminar de maneira trágica após batida em Melbourne. Entretanto, o espanhol tem boas expectativas para o restante da temporada.

Em entrevista ao GPblog, o bicampeão deu sua opinião sobre as condições do AMR25: “Foi bom, bastante positivo para o fim de semana em geral. Eu estava no meio, talvez um pouco mais rápido que Gasly, mas é difícil ultrapassar quando há apenas uma linha de corrida que está seca e fora dela está molhada".

"Mantivemos Antonelli por algumas voltas atrás, então, sim, há alguns pontos fracos que precisamos resolver, mas, ao mesmo tempo, nos encontramos na mistura com todos os outros carros e, se fizermos bons finais de semana, poderemos marcar bons pontos", acrescentou Alonso.

O espanhol ainda disse que precisa rever o ocorrido para realmente entender o que aconteceu em Melbourne. “Acho que saí da pista ao colocar o carro em uma linha de corrida diferente de qualquer outra volta anterior. Encontrei muito cascalho ali naquele momento em que coloquei o pneu traseiro e perdi o carro".

O desenho da curva 6 provavelmente não é o melhor, pois traz cascalho para a pista. Não estou longe da pista, mas sim, foi a mesma coisa para todo mundo. E erro hoje, e em cinco dias teremos outra tentativa", finalizou.

Rico Penteado decifra GP DA CHINA! DOMÍNIO da MCLAREN segue? A PRIMEIRA SPRINT do ano! TELEMETRIA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #326 – Christian Fittipaldi manda real sobre estreia de Bortoleto, Hamilton “apago” e McLaren favorita

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!