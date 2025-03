O CEO da McLaren, Zak Brown, argumentou que o desempenho de Yuki Tsunoda no GP da Austrália de Fórmula 1 mostra que ele deveria ter conquistado a vaga na Red Bull ao lado de Max Verstappen em vez de Liam Lawson.

No final da temporada de 2024, a Red Bull decidiu demitir Sergio Perez após alguns anos difíceis com o piloto mexicano. A equipe austríaca acabou optando por promover Lawson para o cobiçado assento ao lado do tetracampeão, em vez de Tsunoda, que agora está indo para seu quinto ano com a equipe irmã da Red Bull, a Racing Bulls.

Não é de surpreender que o assunto, que foi alvo de críticas na época do anúncio, tenha ressurgido após o primeiro GP da temporada de 2025 em Melbourne. Durante a qualificação, Tsunoda garantiu o quinto lugar no grid, enquanto Lawson estabeleceu apenas o 18º tempo mais rápido. Na corrida molhada, o piloto australiano abandonou e o japonês cruzou a linha em 12º, após um erro de estratégia da equipe.

Falando à Sky Sports F1 sobre o desempenho de Tsunoda, Brown comentou: “Acho que este será um ano muito empolgante".

"Yuki fez um ótimo trabalho, (ele é) provavelmente o cara que deveria estar na Red Bull se você analisar como ele se saiu. Mas eles parecem fazer algumas escolhas estranhas de pilotos”.

O diretor esportivo da Racing Bulls, Alan Permane, confirmou que a meta da equipe ainda é garantir uma vaga para Tsunoda na Red Bull. Ele explicou à mídia:

"Já posso ver que, em relação ao ano passado, Yuki deu um passo à frente em termos de mentalidade, foco e feedback. Ele já deu um grande passo em relação à última temporada, e acho que seria ótimo tê-lo ajudando e orientando Isack".

Yuki Tsunoda, RB F1 Team Foto de: Red Bull Content Pool

"É também uma oportunidade para Yuki mostrar um lado diferente como piloto experiente. Meu objetivo para Yuki e o objetivo de Yuki - eles estão todos alinhados".

"Queremos colocá-lo no assento da Red Bull e, se ele tiver um bom desempenho aqui, não há motivo para não conseguir isso, mas tudo o que podemos fazer e eu posso fazer é ajudá-lo a ter o melhor desempenho possível aqui e, se no final da temporada ele tiver feito um trabalho bom o suficiente para se graduar, todos ficarão felizes."

Tsunoda continua pressionando por um contrato com a Red Bull: "Eu ainda quero esse lugar [na Red Bull] em algum momento. Mas a decisão que eles tomaram - cabe a eles, não a mim".

