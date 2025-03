Toto Wolff sempre disse que seria estranho ver Lewis Hamilton correr com o vermelho da Ferrari na Fórmula 1 – e parece que o chefe da Mercedes ainda não se acostumou com isso.

Hamilton, que venceu seis de seus sete títulos mundiais com a Mercedes antes de ir para a equipe de Maranello, teve dificuldades em sua estreia pela Scuderia no GP da Austrália no último fim de semana.

Alguns problemas de comunicação com seu novo engenheiro de corrida Riccardo Adami, uma escolha ousada de pneus que não valeu a pena e um 10º lugar não foi o tipo de início que o britânico esperava ter na Austrália.

Mas, com o ex-chefe Wolff, Hamilton tinha ao menos um torcedor extra e inesperado no pitwall, pois foi rápido em verificar seu ritmo, bem como o da dupla da Mercedes, George Russell e o novato Andrea Kimi Antonelli.

“Quando eu estava olhando os tempos nas telas, do jeito que eu olhava era como se tivéssemos três pilotos”, disse Wolff. “Porque eu estava olhando RUS, ANT e HAM, e aí você percebe que HAM na verdade está na Ferrari e não está conosco mais".

Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Pierre Gasly, Alpine Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

“Ainda me sinto assim, foi um período tão longo, é lógico, você não pode simplesmente dizer que ele se foi e não se importar mais. Nós nos importamos muito com o desempenho dele, mas, obviamente, na pista ele é um concorrente e precisamos vencer a concorrência".

Depois que Wolff perder o costume de verificar o progresso de Hamilton, ele ainda irá monitorar, sem dúvida, Lando Norris e Oscar Piastri, da McLaren, dada a vantagem deles em Melbourne.

“Acho que foi um primeiro fim de semana estável”, disse Wolff, com Russell terminando em terceiro, atrás do vencedor Norris e de Max Verstappen, enquanto Antonelli foi reintegrado a um impressionante quarto lugar depois de um recurso bem-sucedido contra uma penalidade de cinco segundos.

“Mas olhando sempre pelo lado do copo meio vazio, é preciso dizer que o ritmo da McLaren é simplesmente muito forte. Algo que precisamos entender, a maneira como eles conseguem gerenciar os pneus e extrair desempenho - nós precisamos melhorar. Se queremos lutar, com mérito, por vitórias e pelo campeonato, então definitivamente há algo que precisamos achar".

