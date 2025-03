Os pilotos do Campeonato Mundial de Rali (WRC) mantiveram sua posição contrária à iniciativa da FIA de punir os pilotos por usarem "linguagem inadequada", limitando os comentários nas entrevistas de fim de etapa no Safari Rally Kenya.

Os pilotos se recusaram a comentar ou falaram apenas em sua língua materna para explicar por que não estão comentando durante as entrevistas de fim de etapa durante o shakedown de quarta-feira no Quênia. A previsão é de que essa postura possa continuar durante os dias restantes do evento.

Adrien Fourmaux, da Hyundai, e Takamoto Katsuta, da Toyota, estavam entre os que permaneceram em silêncio quando o repórter Julian Porter fez uma pergunta no final da primeira corrida de shakedown.

Outros optaram por usar sua própria linguagem para explicar por que os pilotos decidiram restringir os comentários nas entrevistas de fim de etapa.

A última medida dos pilotos do WRC foi tomada depois que Fourmaux se tornou o primeiro a ser punido de acordo com a nova medida da FIA para todo o automobilismo sobre "linguagem inadequada".

Fourmaux foi multado em 10 mil euros e recebeu uma multa suspensa de 20 mil euros por ter proferido palavrões durante uma entrevista na televisão no final do Rally da Suécia, no mês passado.

O piloto da Hyundai violou o Artigo 12.2.1.l do Código Esportivo Internacional da FIA de 2025, que abrange o uso de "linguagem inapropriada", depois de dizer "fizemos merda ontem" durante uma entrevista, referindo-se a uma largada confusa na etapa 11.

Adrien Fourmaux, Hyundai World Rally Team, Ott Tänak, Hyundai World Rally Team, Thierry Neuville, Hyundai World Rally Team Foto de: Romain Thuillier / Hyundai Motorsport

Desde que a multa foi emitida, os principais pilotos e co-pilotos do WRC se uniram para formar a World Rally Drivers Alliance (WoRDA), semelhante à associação de pilotos (GPDA) da Fórmula 1. A recém-formada aliança emitiu uma longa declaração dirigida à FIA, opondo-se às medidas que o órgão dirigente tomou para impor multas aos pilotos por xingamentos.

A declaração solicitava conversas com o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, para encontrar uma "solução urgente" para o assunto, afirmando que a "severidade das sanções impostas por lapsos de linguagem menores, isolados e não intencionais" atingiu "um nível inaceitável".

Uma declaração adicional dizia: "Todos concordamos em reduzir ao mínimo as grosserias ao microfone. Ao mesmo tempo, é necessário manter uma certa liberdade de expressão e manter as emoções vivas, enquanto os motoristas não precisam ter medo de sofrer qualquer tipo de punição".

"Pedimos ao presidente da FIA algumas mudanças positivas nas regras para nos ajudar a atingir esse objetivo".

"Pelas razões explicadas em nossa declaração, é impossível para nós garantir que nós (pilotos e co-pilotos) seremos capazes de seguir essas regras perfeita e sistematicamente.

"É por isso que nós - membros da WoRDA - estamos agora tomando a decisão responsável de permanecer em silêncio no final das entrevistas ou de responder em nossa língua materna. No interesse do nosso esporte, essa ação é, infelizmente, necessária, e pedimos desculpas a todos os fãs de rali, embora saibamos que eles nos apoiam nisso".

A FIA optou por não responder à declaração original da WoRDA, mas agora emitiu uma resposta ao Motorsport.com após o protesto feito pelos pilotos durante o shakedown no Quênia.

O órgão dirigente reconhece que "é crucial avaliar as situações caso a caso", mas afirma que "palavrões desnecessários" por parte dos pilotos "não devem ser tolerados".

A FIA também confirmou que iniciará um diálogo com os pilotos sobre o assunto após o rali deste fim de semana.

Um porta-voz da FIA disse: "A FIA, assim como muitas outras entidades esportivas internacionais, mantém um código de conduta que define o que esperamos dos pilotos e de suas equipes".

"Os pilotos são vistos como modelos pelos jovens fãs e são embaixadores do automobilismo em todo o mundo. O modo como os pilotos agem nos eventos é realmente importante".

"O objetivo do código é promover o melhor em termos de espírito esportivo e respeito, o que inclui expectativas em relação à linguagem que possa ser considerada ofensiva ou inadequada pelo público".

"As regras e as penalidades estão alinhadas com as adotadas por nossas organizações congêneres em campeonatos esportivos globais".

"Reconhecemos que é fundamental avaliar as situações caso a caso, mas palavrões desnecessários não devem ser tolerados e pouco contribuem para a promoção e o crescimento do esporte junto a fãs, patrocinadores e parceiros".

"De acordo com uma reunião semelhante realizada com os pilotos de Fórmula 1 em Melbourne no último fim de semana, Ronan Morgan, presidente do Comitê de Pilotos, juntamente com Petter Solberg, vice-presidente do Comitê, e Emilia Abel, diretora de esportes de estrada júnior, planejam discutir esse assunto e outros tópicos com os pilotos após o Safari Rally Kenya".

Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA Foto de: McKlein / Motorsport Images

Kalle Rovanpera, da Toyota, e Ott Tanak, da Hyundai, estavam entre os que explicaram os motivos de suas últimas ações em inglês quando chegaram ao final de suas primeiras corridas de shakedown.

"É bom estar aqui no Quênia, mas, infelizmente, vocês não ouvirão falar muito de mim neste fim de semana e, se esse for o caso do que precisamos fazer para fazer a diferença, nós o faremos", disse Rovanpera.

Tanak acrescentou: "Infelizmente, precisamos fazer um pouco diferente. Acredito que os primeiros pilotos [que passaram pela etapa] explicaram a situação. Como você pode ver, a adrenalina pode estar bem alta no final da etapa, então, infelizmente, em relação às últimas ações, não podemos fazer nenhum comentário sobre a etapa até que ela esteja novamente confortável para os pilotos".

"É assim que as coisas estão no momento, até que uma solução seja encontrada e possamos voltar ao normal".

