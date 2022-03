Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 realizou neste domingo a segunda corrida do campeonato de 2022, em Jeddah, na Arábia Saudita. O fim de semana começou tumultuado, com bombas atingindo uma das sedes da Aramco próximo ao circuito. No sábado, um forte acidente de Mick Schumacher assustou o mundo da velocidade. Apesar de estar bem, o alemão não correu em Jeddah.

No domingo, Max Verstappen superou Charles Leclerc no final da corrida para vencer o GP da Arábia Saudita. Carlos Sainz completou os três primeiros.



O programa PÓDIO chega com tudo, repercutindo cada manobra em Jeddah, com as participações de Rico Penteado, engenheiro brasileiro que esteve na F1 por quase duas décadas, e de Gabriel Casagrande, atual campeão brasileiro de Stock Car e líder do campeonato atual.

