O governo da Arábia Saudita revelou que não hesitaria em cancelar o GP de Fórmula 1 deste fim de semana se sentisse que havia uma ameaça crível ao evento. Um ataque com mísseis de Houhtis em uma instalação de petróleo a menos de 16 quilômetros do circuito de Jeddah na última sexta-feira (25) levou a uma série de reuniões de emergência no paddock para discutir o destino da prova.

No entanto, depois que os chefes, equipes e pilotos se reuniram com as autoridades locais para obter uma compreensão detalhada do que estava acontecendo e quais medidas de segurança estavam em vigor, foi acordado que o evento poderia continuar.

O ministro do Esporte da Arábia Saudita Sua Alteza Real o Príncipe Abdulaziz Bin Turki Al-Faisal é assertivo que as decisões tomadas para continuar com o evento foram baseadas em informações detalhadas dos serviços de segurança.

Falando à mídia selecionada, incluindo o Motorsport.com, Al-Faisal disse que as operações de vigilância estavam claras de que não havia risco para o circuito de Jeddah.

"Todas as agências de segurança estavam em alerta máximo para qualquer uma das ameaças", disse ele. "Todo mundo está em vigilância 24 horas, eu diria, em termos de onde a ameaça pode vir e o que fazer para agir."

"Temos níveis de segurança muito altos para sediar um evento desse tipo e sabemos que é reconhecido como [estar] nos holofotes porque a mídia está aqui, todo mundo está aqui. Nós percebemos isso desde o início."

"E se você ver o golpe que aconteceu, é na periferia da cidade. Não houve vítimas e está em um tanque de combustível que estava queimando. Na verdade, eu estava pousando do aeroporto durante o horário."

"Se houvesse uma ameaça [ao evento], tenha certeza de que cancelaríamos a corrida. Mas não há ameaça e é isso que discutimos com todos."

An airliner is silhoutted by a fire in Jeddah beyond the circuit Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Sistema de defesa antimísseis

Embora o ataque à instalação de petróleo pareça estar à vista da pista de Jeddah, Al-Faisal explicou que o sistema de defesa antimísseis que protege a pista não cobre essa área da cidade.

"Você não pode cobrir todo o reino", disse ele. "Assim, os órgãos de segurança cobrem as áreas onde há população condensada, onde tem que ser coberta."

"Aquele lugar não foi coberto porque não é uma ameaça para ninguém. Pelo feedback que recebemos, tivemos sorte que foi onde aconteceu, mas eles ficaram até surpresos que fosse nessa área."

"Portanto, não é uma violação da segurança. Como eu disse, a área em que estamos, a cidade em si, os hotéis, todos os lugares, está em total segurança com todas as medidas necessárias para que nada aconteça."

Embora o ataque tenha ofuscado o fim de semana do GP da Arábia Saudita, Al-Faisal diz que ceder aos atacantes não é uma opção que deve ser considerada por nenhum país.

"As pessoas não querem que essas coisas aconteçam em nossa região", disse ele. “Se você olhar ao nosso redor, há problemas em todo o nosso país e se você olhar para Iraque, Líbia, Líbano, Síria, Iêmen... todas essas áreas têm problemas."

"Nós só queremos seguir em frente com nossas vidas. Queremos prosperar e queremos uma boa qualidade de vida para nosso povo e estamos fazendo isso com a visão de 2030. Esse é o nosso objetivo, ter um futuro realmente sustentável para nossos filhos e nosso futuro e crescer."

"No entanto, não podemos fazer isso sozinhos. Temos que fazer a comunidade internacional condenar esses ataques e acabar com isso em qualquer lugar do mundo. Você pode ver o que está acontecendo na Europa agora e quem imaginaria que isso ocorreria lá?"

"Não quero entrar em detalhes, mas pode acontecer em qualquer lugar do mundo. E se todos nós, como comunidade internacional, não nos posicionarmos contra a destruição, nada prosperará."

"Então, eu sei que há muitas fotos, e muitas invenções dessas fotos, que saíram e assim por diante, não é uma coisa boa, mas temos que lidar com isso para que todos certifiquem-se de enviar um ponto positivo e não negativo."

"Se falamos sobre o negativo ou sobre se render às suas ações, eles venceriam e isso nunca pararia em lugar nenhum. E isso lhes dará um gatilho para tentar em qualquer outro lugar. Então, acho que esta é a mensagem forte que devemos ter aqui: esta não é uma questão da Arábia Saudita, é uma questão da comunidade internacional."

Al-Faisal deixou claro, no entanto, que as lições podem ser aprendidas com os eventos do fim de semana, mas acha que a segurança no circuito de Jeddah é a melhor possível.

"Confiamos no sistema que temos", disse ele. "E é claro que você vive e aprende. Com tudo o que fazemos, somos uma nação em desenvolvimento e estamos prosperando para o futuro e queremos nos destacar em oferecer o melhor para quem vier à Arábia Saudita."

"É também para o povo da Arábia Saudita se destacar da maneira certa em um ambiente seguro, agradável e divertido."

"Tenho certeza de que as agências de segurança vão avaliar, entrar em detalhes dessas ações e se houver um passo que precisemos dar, faremos para garantir que tenhamos mais segurança para todos no país."

