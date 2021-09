F1: Raikkonen confirma retorno no GP da Rússia após Covid-19

A despedida oficial de Kimi Raikkonen da Fórmula 1 tem data para começar. Após testar positivo para Covid-19 e ficar de fora de duas etapas, o finlandês retornará ao grid já na próxima prova, o GP da Rússia.

Antes do GP da Holanda, o finlandês de 41 anos confirmou que 2021 será seu último ano na principal categoria do automobilismo mundial, encerrando uma carreira com múltiplas vitórias e pódios além do título de 2007.

Mas desde o anúncio Kimi ainda não teve a chance de disputar um GP. Durante o final de semana em Zandvoort, a Alfa Romeo confirmou que ele havia testado positivo para Covid-19, sendo imediatamente afastado da etapa e substituído pelo piloto de testes da equipe, Robert Kubica.

O polonês seguiu no carro no último final de semana, correndo no lugar de Raikkonen no GP da Itália em Monza.

Em uma publicação nas redes sociais, Raikkonen confirmou que está bem e que seu retorno já tem data marcada: no final de semana de 24 a 26 de setembro, com o GP da Rússia em Sochi.

"Está tudo bem comigo, nos vemos no próximo GP!", escreveu Kimi em seu perfil oficial no Instagram.

Raikkonen terá agora oito corridas para sua despedida da F1, que acontecerá em 12 de dezembro no GP de Abu Dhabi, encerrando a carreira mais longeva da história da categoria, com 341 provas disputadas entre o GP da Austrália de 2001 e a Bélgica 2021.

