Agora é oficial: a Racing Bulls confirmou oficialmente Isack Hadjar como piloto para a temporada 2025 da Fórmula 1, correndo ao lado de Yuki Tsunoda na vaga deixada por Liam Lawson, promovido para a Red Bull ao lado de Max Verstappen.

O francês, vice-campeão da temporada 2024 da Fórmula 2 após bela disputa contra Gabriel Bortoleto, se aproveitou da confusão criada com a demissão de Sergio Pérez para subir para a principal categoria do automobilismo mundial.

Hadjar, de 20 anos, mantinha ligações com a Red Bull, sendo membro da academia, além de ocupar a posição de piloto de testes do time austríaco e da AlphaTauri em 2023, sendo promovido a reserva em 2024.

O francês fez a transição do kart para os monopostos em 2019, iniciando sua trajetória na F4 Francesa, onde venceu uma corrida em seu ano de estreia. Após seguir no mundo da F4 em 2020, ele subiu para a Fórmula Regional em 2021, ficando com o terceiro lugar na Fórmula Regional Asiática, antes de sua estreia na F3 no mesmo ano.

Com um primeiro ano impressionante na F3, com três vitórias e o quarto lugar na classificação com a Hitech, ele foi promovido à F2 em 2023. Em 2024, se colocou como um dos principais candidatos ao título após uma sequência impressionante no trecho europeu do calendário, com três vitórias e mais três pódios. Mas um trecho de provas sem pontuar abriu caminho para a chegada de Bortoleto, deixando Hadjar com o vice-campeonato.

REGI LEME ABRE O CORAÇÃO: relação com SENNA, PIQUET e GALVÃO, Singapura-2008, CARREIRA e muito mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

REGI LEME ABRE O CORAÇÃO: relação com SENNA, PIQUET e GALVÃO, Singapura-2008, CARREIRA e muito mais

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!