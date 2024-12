F1: Sauber anuncia saída de Pourchaire da academia de pilotos

A Sauber, equipe de Fórmula 1, anunciou a saída de três pilotos da sua academia de pilotos, incluindo o campeão da Fórmula 2 em 2023, Théo Pourchaire; Zane Maloney, hoje na Fórmula E; e Carrie Schreiner, da F1 Academy.

O francês foi contratado pela então Alfa Romeo em 2019 e estava no programa de juniores até esta temporada. Pourchaire era piloto reserva, além de ser um piloto júnior. Nas últimas quatro temporadas, o piloto de 21 anos competiu por um lugar no grid da F1, mas a cada ano a gerência da equipe escolhia outros pilotos.

No entanto, Pourchaire dirigiu três sessões de treinos livres em nome da equipe de corrida. No GP dos Estados Unidos de 2022, ele fez sua estreia em uma sessão oficial de F1. Um ano depois, ele correu no México e em Abu Dhabi.

Na última temporada, o campeão de 2023 da F2 não foi mais convocado pela Sauber para os treinos livres. A equipe suíça selecionou o ex-júnior da Ferrari, Robert Shwartzman para cumprir a obrigação de correr em dois treinos livres na temporada.

No entanto, Pourchaire não ficou parado, pois disputou corridas na Super Formula japonesa e na Indy. Recentemente, Pourchaire aceitou uma oferta da Peugeot para ser piloto de testes e desenvolvimento do WEC. Com isso, as ambições do piloto na F1 parecem estar chegando a um fim temporário.

Além de Pourchaire, Maloney e Schreiner também se desligaram da Academia Sauber. Maloney era um sério candidato ao título no início da última temporada da F2, mas caiu um pouco durante o ano.

Em dezembro, o barbadiano fez sua estreia na F-E, correndo pela Lola Yamaha Abt no e-Prix de São Paulo.

Schreiner correu na F1 Academy passada em nome da Sauber, terminando em nono lugar na classificação final. Um sexto lugar na segunda corrida em Zandvoort foi seu melhor resultado.

Na próxima temporada, seu lugar na categoria será ocupado pela austríaca Emma Felbermayr. Schreiner continua envolvida com a Sauber como embaixadora da equipe.

