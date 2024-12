Após meses de especulações e reviravoltas, o grid da temporada 2025 da Fórmula 1 finalmente está fechado, após o anúncio de Isack Hadjar na vaga sobressalente da RB, devido à promoção de Liam Lawson para a Red Bull, no lugar de Sergio Pérez.

Com isso, o grid da próxima temporada terá mudanças profundas em relação a 2024. Se entre 2023 e 2024 a categoria não teve nenhuma novidade no paddock, 2025 será marcado por um total impressionante de seis pilotos novatos: Gabriel Bortoleto (Sauber), Jack Doohan (Alpine), Oliver Bearman (Haas), Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Isack Hadjar (Racing Bulls) e Liam Lawson (Red Bull). Mesmo com uma experiência considerável, 2025 será a primeira temporada completa do neozelandês na categoria.

Além dos seis estreantes, o grid terá outras novidades de impacto, como a ida de Lewis Hamilton para a Ferrari, que levou Carlos Sainz para a Williams.

No total, 8 das 10 equipes irão para 2025 com mudanças. Apenas McLaren (Lando Norris e Oscar Piastri) e Aston Martin (Fernando Alonso e Lance Stroll) mantêm suas duplas intactas.

Veja como ficou o grid da temporada 2025 da Fórmula 1:

equipe Nº nome do piloto BWT Alpine Formula 1 Team 7 10 14 18 Scuderia Ferrari HP 16 44 MoneyGram Haas F1 Team 31 87 Oliver Bearman 5 27 Nico Hülkenberg McLaren Formula 1 Team 4 81 Mercedes-AMG Petronas Formula One Team 12 63 Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team 22 TBC isack Hadjar

isack Hadjar 1 Max Verstappen 30 23 55

REGI LEME ABRE O CORAÇÃO: relação com SENNA, PIQUET e GALVÃO, Singapura-2008, CARREIRA e muito mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

REGI LEME ABRE O CORAÇÃO: relação com SENNA, PIQUET e GALVÃO, Singapura-2008, CARREIRA e muito mais

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!