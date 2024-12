Vamos recapitular a saga da segunda vaga da Red Bull, ao lado de Max Verstappen. É uma novela que, segundo todos os relatos, é longa demais e termina em uma resolução que seria totalmente previsível para uma equipe com uma abordagem "normal" do mercado de pilotos da Fórmula 1.

Carlos Sainz ficou inesperadamente disponível para 2025 quando sua vaga na Ferrari foi para Lewis Hamilton. Os Verstappens não queriam Sainz na Red Bull, para que não ressurgissem os problemas desagradáveis da época em que eram companheiros de equipe na Toro Rosso.

No início da temporada, Pérez estava fazendo seu trabalho como segundo piloto e, por isso, Christian Horner, chefe de equipe, decidiu prorrogar seu contrato antecipadamente para evitar possíveis perdas de forma, como aconteceu em 2023.

Isso não funcionou e, em vez disso, a queda de performance de Pérez foi ainda mais cataclísmica. A RBR trouxe Daniel Ricciardo de volta à F1 para servir como um possível substituto pronto, caso o desempenho de Pérez caísse novamente, mas a forma de Ricciardo estava abaixo do esperado. Ele foi amplamente derrotado por Yuki Tsunoda no período em que foram companheiros de equipe.

A forma de Pérez continuou a cair, a ponto de a Red Bull pensar em substitutos antes das férias de agosto. Liam Lawson foi convidado para testar o carro da equipe principal, com rumores de que ele não havia encontrado o ritmo que estava sendo procurado.

Assim, Pérez foi mantido para o resto de 2024, mas continuou a ser péssimo em todos os lugares, exceto em Baku. Ricciardo foi dispensado depois de Singapura, e Lawson assumiu a vaga. Tsunoda venceu o novato neozelandês em pontos marcados e na classificação, mas Horner parece não gosta muito de Yuki.

Assim, a escolha foi a seguinte: manter Pérez e os milhões que ele traz de patrocínio mexicano, tornando-o efetivamente um piloto pago, ou mostrar a Pérez a porta de saída e trazer Lawson. A última opção foi escolhida.

Independentemente de você concordar ou não com a escolha de Lawson para se juntar à Red Bull, há qualidades muito claras que ele oferece a seus novos empregadores: consistência, resistência na pista e forte ritmo de corrida.

Se o carro for bom, ele vencerá corridas se as condições forem adequadas, mas ele está lá para apoiar a defesa do título de Verstappen em 2025. A medida do sucesso será simplesmente diminuir a diferença que Verstappen e Pérez tinham no final de seu tempo juntos.

Mas a decisão da Red Bull de contratar Lawson levanta uma questão importante: se ele agora é bom o suficiente para subir para a equipe principal, por que não foi considerado bom o suficiente para uma vaga na RB há um ano?

Quando a AlphaTauri previu sua decisão de mudar a marca para RB e nomeou seus pilotos para 2024, ela o fez em um momento em que Ricciardo estava fora com uma fratura na mão, sofrida em seu acidente no TL2 em Zandvoort.

Também o fez em um momento em que Lawson entrou na AlphaTauri e parecia ter uma boa relação custo-benefício, principalmente depois de impressionar com o nono lugar no GP de Singapura.

Lawson, em seu período de cinco corridas pela equipe italiana, parecia mais "no ponto" do que Ricciardo desde o início. Não foi totalmente surpreendente que o australiano e Tsunoda tenham sido nomeados como a equipe da RB para 2024, mas muitos acharam que Lawson merecia uma temporada completa.

Muitos consideraram Lawson um infeliz por não fazer parte da formação inicial de pilotos da RB para 2024 Foto de: Red Bull Content Pool

Assim, a escolha de Lawson dá ao "experimento Ricciardo" um aspecto ainda mais curioso: qual foi o objetivo? A equipe efetivamente desperdiçou um ano tentando reacender uma antiga chama, puramente com base na ideia de que ele era o único piloto que realmente se equiparava a Verstappen regularmente no tempo em que eram companheiros de equipe.

A teoria era que, se a Red Bull conseguisse fazer com que Ricciardo voltasse ao seu auge pré-McLaren, poderia suplantar Pérez e não precisaria mais lidar com a oscilação de sua forma ao longo da temporada.

Em um esporte altamente técnico, a Red Bull parecia basear sua decisão de empregar Ricciardo puramente na boa vontade. Na verdade, Daniel provavelmente já havia encerrado sua carreira na F1 - ou pelo menos precisava de todo o ano de 2023 para se recalibrar, em vez dos seis meses que ele de fato teve.

Ser jogado no AlphaTauri no GP da Hungria de 2023 sem nenhum teste às custas de Nyck de Vries basicamente o jogou de volta em uma situação da qual ele havia escapado com a McLaren: desconforto, falta de familiaridade e sem preparação adequada.

Ele fez o que pôde, é claro. Ricciardo é do tipo que sorri e suporta quando se trata de circunstâncias difíceis, mas essa não foi a preparação ideal. Talvez o fascínio de um retorno à Red Bull tenha sido grande demais, mas a possibilidade sempre pareceu muito fora de alcance.

Aqueles que não são considerados bons o suficiente são prontamente descartados, a não ser que o piloto tenha um catálogo de boas atuações. Isso deu crédito a Ricciardo e Pérez

Sob os olhos da Red Bull, Ricciardo pilotou o RB19 em um teste de Silverstone em 2023 como parte de sua função de terceiro piloto na equipe. A alegação era de que o oito vezes vencedor de corridas tinha feito uma volta boa o suficiente para a primeira fila do GP daquele ano, uma noção reproduzida em um episódio de Drive to Survive para sensacionalizar a história emergente.

Será que a Red Bull, uma equipe de F1 vencedora de campeonatos, está completamente presa à superstição - a ponto de ignorar deliberadamente as diferenças nas condições da pista e nos pneus? Talvez ela realmente quisesse se livrar de de Vries; talvez ela realmente acreditasse que poderia "reabilitar" Ricciardo.

É aqui que a própria visão do passado da Red Bull criou um efeito de câmera escura. É totalmente verdade que, em 2016 e 2017, Ricciardo era o melhor piloto; Verstappen ainda era muito jovem e estava propenso a cometer erros de alta pressão entre as manobras bem-sucedidas e ultrapassagens ousadas.

Em 2018, Verstappen era o melhor piloto. Na época, a narrativa era de que Ricciardo estava sofrendo mais com os problemas de confiabilidade, mas, na verdade, Verstappen liderava o confronto direto de qualificação por 15 a 6 e, à medida que a temporada avançava, começou a encontrar uma vantagem cada vez maior sobre seu companheiro de equipe mais experiente.

Ricciardo foi absolutamente brilhante na China, e sua vitória em Mônaco foi uma história de redenção depois que os erros da Red Bull no pitlane custaram o lugar mais alto do pódio no ano anterior.

Mas essas foram suas duas últimas corridas realmente excelentes. Sua decisão de mudar para a Renault em 2019 não foi recebida favoravelmente pela Red Bull, mas, à luz fria dos cronômetros, ele continuava a se distanciar de Verstappen.

Isso expõe uma dualidade maior da estrutura de gerenciamento de pilotos da Red Bull. Aqueles que não são considerados bons o suficiente são prontamente descartados, a não ser que o piloto tenha um catálogo de boas corridas.

Isso fez com que Ricciardo e Pérez ganhassem crédito e, assim, a equipe se deteve por tempo demais nos dois pilotos na tentativa de redescobrir uma veia de desempenho que há muito havia desaparecido.

A fé cega nos resultados de anos passados, em vez de olhar para o futuro, expôs problemas na estrutura de gerenciamento de pilotos da Red Bull Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Em duas ocasiões, o poço secou, mas Christian Horner e Helmut Marko olharam para ele na esperança cega de que a água aparecesse novamente. Para uma equipe famosa por não ser sentimental, o sentimento levou a melhor - e ela perdeu o mercado de pilotos porque simplesmente não consegue olhar para além de si mesma.

Lawson pode ser o piloto certo para a equipe, pode não ser - apenas seu desempenho ditará isso. A equipe poderia ter sido melhor se tivesse deixado de lado seus preconceitos e promovido Tsunoda, mas, da mesma forma que insistiu demais em Ricciardo e Pérez, deu pouca importância ao piloto japonês.

De qualquer forma, seu experimento anterior com Ricciardo agora parece um tempo perdido - na tentativa de salvar a carreira do australiano na F1, a empresa a matou completamente. E isso também teve o efeito adverso de lhe dar menos motivos para comparar Tsunoda e Lawson.

Sendo assim, Lawson tem uma grande tarefa pela frente para se dar bem com Verstappen - e ele espera que a falta de tempo de assento comparativo em 2024 não prejudique muito seus preparativos.

A Red Bull não se importará porque, aconteça o que acontecer, ela tem Max Verstappen. Mas haverá um dia em que não terá mais - e se o fluxo de pilotos continuar a ser prejudicado por indecisão e inércia, a equipe terá criado seus próprios problemas ao formular um plano de sucessão.

O que a Red Bull fará quando Verstappen encerrar sua carreira? Foto de: Lubomir Asenov / Motorsport Images

REGI LEME ABRE O CORAÇÃO: relação com SENNA, PIQUET e GALVÃO, Singapura-2008, CARREIRA e muito mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

REGI LEME ABRE O CORAÇÃO: relação com SENNA, PIQUET e GALVÃO, Singapura-2008, CARREIRA e muito mais

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!