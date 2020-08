F1: Red Bull crê que “superioridade da Mercedes vai desaparecer"

Consultor de automobilismo da Red Bull e 'chefão' da equipe austríaca na Fórmula 1, Helmut Marko acredita que a “superioridade da Mercedes vai desaparecer nos treinos” após a proibição do 'modo festa', que aumenta a potência dos motores na classificação.

Inicialmente prevista para o GP da Bélgica, neste domingo, a proibição só ocorrerá na etapa seguinte, na Itália, em Monza, no outro fim de semana. De todo modo, Marko já está bastante otimista.

“Na corrida, somos claramente o nº 2 e estamos atrás da Mercedes em termos de potência. Talvez a Mercedes possa andar por mais tempo com um motor mais forte. Mas, em qualquer caso, pensamos que a superioridade especial da equipe vai desaparecer nos treinos", disse.

“Isso também afetará as voltas de entrada e saída dos pit stops durante a corrida. Se a Mercedes não tiver esses modos de motor, estaremos mais perto deles”, seguiu o dirigente austríaco.

“A Renault tem um modo de qualificação relativamente forte, mas na corrida eles são muito mais fracos do que nós. Nos treinos, eles são tão fortes quanto nós, ou talvez até mais fortes", completou Marko.

