Vivendo sua melhor fase na Fórmula 1 desde 2013, a Red Bull acumula as liderança dos dois mundiais após cinco vitórias consecutivas. Mas a equipe austríaca não trata a próxima corrida, o GP da Grã-Bretanha em Silverstone, do mesmo modo que a Áustria, acreditando que a Mercedes terá mais força em um circuito que é seu reduto.

No momento, Max Verstappen tem 32 pontos de vantagem para Lewis Hamilton entre os pilotos, enquanto a Red Bull supera a Mercedes entre os construtores por 44, uma boa vantagem, mas que ainda não pode ser tratada como uma garantia de título.

Silverstone é uma pista que favorece muito a Mercedes no histórico de provas durante a era híbrida: são sete vitórias em nove corridas. Mas é importante lembrar que Verstappen é o vencedor mais recente, triunfando no GP dos 70 Anos, realizado uma semana após o GP da Grã-Bretanha, em que Hamilton venceu mesmo com um estouro do pneu na volta final.

Mesmo com as características de Silverstone, uma pista de alta, Christian Horner, chefe da Red Bull, não acredita que a prova será tão fácil quanto as anteriores.

"Foram dois finais de semana muito dominantes para nós. Mas sei que agora vamos para um circuito que tem sido um reduto da Mercedes nestes últimos sete anos".

"Obviamente, a Mercedes tem mostrado sua força lá ao longo dos anos, e Hamilton terá ainda o apoio da torcida. Por isso, esperamos que seja um grande desafio".

Para a Red Bull, que busca seu primeiro título na F1 desde 2013, Silverstone e Hungaroring são fundamentais para garantir que o domínio em cima da Mercedes se estenda até o fim do ano, por serem pistas de características bem distintas. Por isso, Horner torce para que a boa forma da equipe siga.

"Será fascinante ver se é possível levarmos essa boa forma para a próxima corrida. Certamente encontramos uma boa janela de funcionamento com o carro nas últimas etapas, e acho que podemos manter isso para Silverstone".

