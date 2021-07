A Fórmula 1 anunciou que na quinta-feira, 15 de julho, o mundo poderá ver como será o monoposto com o novo regulamento técnico que será lançado na temporada de 2022.

A apresentação será feita na quinta-feira, às 10h30, através de uma programação especial nas redes sociais da categoria.

Originalmente, o novo regulamento técnico entraria em vigor em 2021, mas foi atrasado um ano devido à magnitude das consequências financeiras decorrentes da pandemia do coronavírus, quando havia a preocupação na F1 de que algumas equipes poderiam desaparecer como resultado da crise.

Os planos para os novos carros foram aprovados em 31 de outubro de 2019 com a intenção de oferecer um grid mais equilibrado.

As modificações técnicas foram o resultado de pesquisas para criar monopostos que permitissem a perseguição um do outro, mas que também oferecessem uma imagem mais "futurística", conforme revelado na época pelo ex-CEO da categoria, Chase Carey.

“Os carros vão poder correr mais perto agora, o que é muito importante e a ação na pista vai ficar melhor com mais opções de ultrapassagem. Essa é a ideia ”, comentou Jean Todt, presidente da FIA.

“O objetivo é ter um campeonato mais apertado e menos previsível na pista”, acrescentou.

GALERIA: As primeiras imagens de carros de F1 com as regras de 2022

Coche F1 2021 1 / 6 Foto de: Formula 1 Coche F1 2021 2 / 6 Foto de: Formula 1 Coche F1 2021 3 / 6 Foto de: Formula 1 Coche F1 2021 4 / 6 Foto de: Formula 1 Coche F1 2021 5 / 6 Foto de: Formula 1 Coche F1 2021 6 / 6 Foto de: Formula 1

Live do Christian Fittipaldi (3): a Magia de Le Mans e as corridas mais dramáticas de sua carreira

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Qual é o tamanho da temporada de Norris até agora?

.