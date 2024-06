Depois de passar pela Espanha, a Fórmula 1 desembarca na Áustria neste fim de semana para a 11ª etapa da temporada 2024. A corrida no Red Bull Ring traz alguns desafios e, entre eles, está os limites de pista.

No ano passado, o GP ficou marcado pela quantidade de punições aplicadas por conta dos limites de pista. Mais de 1200 infrações foram captadas e, depois da Aston Martin entrar com um recurso à respeito, mais 12 penalizações foram aplicadas para oito pilotos diferentes ocasionando uma grande mudança no resultado final da prova.

Para tentar mudar essa realidade, a organização do GP atendeu o pedido da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e promoveu mudanças nas curvas 9 e 10: colocaram caixas de britas temporárias na área de 'escape'. Com isso, os pilotos não precisarão ser punidos, uma vez que ao passarem do limite, eles serão prejudicados com perca de tempo ao parar na brita.

A mudança demorou parar acontecer devido à recusa da MotoGP pela adoção das britas nas curvas. A categoria de duas rodas também corre no circuito e isso poderia prejudicar os pilotos.

Além disso, no começo deste semana, novas 'faixas' de brita foram colocadas nas últimas curvas do circuito, visando impedir com que os pilotos ganhem tempo saindo do espaço delimitado.

