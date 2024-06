Entre as duas equipes sob o guarda-chuva da Red Bull na Fórmula 1 há apenas uma indefinição para a temporada de 2025. Enquanto Max Verstappen, com contrato até 2028, e Sergio Pérez (até 20260 estão tranquilos na Red Bull, apenas Yuki Tsunoda tem acordo para correr no ano que vem.

O assento que hoje pertence a Daniel Ricciardo é objeto de discussão interna, tendo o australiano como um dos postulantes e o jovem Liam Lawson, que o substituiu no ano passado enquanto ele se recuperava de uma fratura.

Em entrevista ao jornal austríaco Kleine Zeitung, Helmut Marko mostrou que tem o seu lado definido.

“Os acionistas deixaram claro que [a RB] se trata de uma equipe júnior e que temos de agir em conformidade”, disse o polêmico dirigente.

“O objetivo era que Ricciardo fosse levado para a Red Bull com atuações excepcionais. Essa vaga agora pertence a Sergio Pérez, então esse plano não vale mais.”

“Teremos que contratar um jovem piloto em breve, e esse será Liam Lawson.”

Os recente rumores do paddock da F1 apontam que o neozelandês pode tentar uma vaga na Sauber/Audi em 2025, já que não gostaria de esperar por mais uma temporada por uma vaga na “equipe júnior” da Red Bull.

