Max Verstappen pode ter vencido o GP da Espanha de Fórmula 1, mas o fato de a McLaren estar mais perto da Red Bull não o deixa confortável.

O domínio do início da temporada, quando Verstappen tinha vitórias fáceis, é agora uma memória distante, já que os rivais claramente se aproximaram graças às atualizações. As vitórias recentes talvez também se devam mais à sua condução brilhante do que a qualquer vantagem do carro.

É uma situação com a qual o campeão mundial não está especialmente feliz porque ele pensa que se a Red Bull não trouxer mais desenvolvimento para o RB20, então ela poderá voltar ao pelotão.

Falando na Espanha, ele disse: “A McLaren obviamente já está muito forte há algumas semanas. Não é que eu esteja subitamente preocupado com isso agora, mas venho dizendo há semanas que precisamos trazer mais desempenho ao nosso carro e todos na equipe sabem disso.

“Mas até agora parece que todos ao nosso redor estão trazendo mais atualizações do que nós. É claro que temos que trabalhar nisso, para encontrarmos mais desempenho para o nosso próprio carro também.”

Questionado se a Red Bull estava parada, Verstappen disse: “Não, estamos melhorando o carro, é claro, mas talvez não o suficiente em comparação com o resto no momento”.

A Red Bull certamente se mostrou mais do que capaz de dar passos com seus carros dominantes nos últimos anos, mas parece ter se tornado menos ousada com o passar do tempo.

Na verdade, em vez de trazer agora grandes peças novas, a tendência parece ser a otimização do que já tem – como foi mostrado em Espanha no fim de semana passado.

Em Barcelona, ​​as mudanças foram em torno de ajustes na geometria de entrada do sidepod para ajudar no comportamento de resfriamento e nos benefícios aerodinâmicos que isso traz – com os designers trabalhando na otimização do formato do corte inferior e da linha central a partir de então.

Em termos de entrada, em vez de ser um perfil reto para cima e para baixo, agora está comprimido no centro (setas vermelhas), alterando não apenas a forma como o fluxo de ar entra na entrada, mas também como ele se espalha pela borda principal em direção ao corte inferior do sidepod.

Para aproveitar a mudança na geometria aqui, a carenagem do sidepod também foi bastante modificada, com o corte inferior e a linha de cintura puxados para cima (seta amarela, circulada), o que aumenta a distância entre a parte inferior do sidepod e o chão, exigindo que a equipe faça alterações para como o assoalho e a carroceria do sidepod também interagem entre si.

Também foram realizados trabalhos na parte traseira do carro, pois a equipe trouxe um novo arranjo de asa de viga que exigiu alterações na parte inferior da placa final.

Embora essas mudanças relativamente discretas tenham trazido ganho de tempo de volta em um momento em que um décimo de segundo pode fazer uma grande diferença, elas também apontam para um foco em etapas incrementais, em vez da busca por uma atualização revolucionária, que pode mudar o jogo.

Red Bull Racing RB20 technical detail Photo by: Giorgio Piola

O engenheiro-chefe da Red Bull, Paul Monaghan, admitiu na Espanha que havia uma sensação de que o progresso havia atingido o limite – ao usar uma palavra que os engenheiros adoram.

“No momento, estamos assintomáticos com esta (atualização)”, disse ele.

Como Monaghan acrescentou: "As regras são restritivas. O limite orçamentário é um pouco restritivo. Posso lamentar isso por toda a eternidade e vou aborrecer-nos a todos até perdermos o sentido."

Monaghan também sugeriu que a situação era especialmente delicada agora porque a Red Bull, como outras equipes, precisaria decidir rapidamente se continuaria investindo recursos em seu RB20 ou começaria a desviar esforços para o carro do próximo ano.

“Temos que decidir como equipe o quanto reservamos para 2025 e depois nos preparar para 2026, para que pessoas muito mais espertas do que eu encontrem coisas para melhorar neste carro”, disse ele.

"Então é o caso de: podemos realmente executá-los? Podemos colocá-los no carro de 24, em 25 e ainda conseguir fazer um carro de 26? Então esse é o nosso negócio, nossa escolha, nossa troca. E há outras nove pessoas no pit lane com o mesmo dilema”.

Para o chefe da Red Bull, Christian Horner, a situação neste momento é algo que ele não considera incomum – e é, em vez disso, um exemplo do que acontece quando as regras permanecem estáveis ​​.

“Se você ignorar 2023, estamos em um ano incrível”, disse ele. “É apenas 2023 que era um unicórnio e isso é normal. Esta é a Fórmula 1.

“É normal que haja grandes equipes, grandes pilotos e que haja competição. E o benefício de regulamentos estáveis ​​é que eles sempre convergem.

“Lembro-me de quando entrei na F1, Ron Dennis [ex-diretor da equipe McLaren] disse que se você quer corridas acirradas, ele argumentou em uma reunião da comissão de F1, deixe como está, deixe como está, e tudo converge.

"Isso é o que estamos vendo no momento. Tudo está convergindo. E então vamos esmagar tudo até 2026!"

