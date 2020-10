Após uma série de bons resultados, Daniel Ricciardo está confiante que a Renault pode ser competitiva em todas as áreas. Nas últimas quatro corridas, o piloto terminou em quarto em Spa, sexto em Monza, quinto em Mugello e quinto em Sochi, apesar de uma penalidade de cinco segundos. Em três ocasiões, seu companheiro de equipe Esteban Ocon também pontou bem.

Ricciardo está atualmente em sexto lugar na temporada, apenas dois pontos atrás do terceiro colocado Lando Norris e um atrás do quarto, Alexander Albon, enquanto a Renault está em quinto lugar nos construtores, sete pontos atrás da terceira colocada, McLaren.

Segundo o australiano, o resultado de Sochi deu um impulso de confiança porque a Rússia não foi um local de bons resultados na última temporada, nem para a equipe nem para ele. Em 2019, ele largou em 10º e abandonou após colisão.

"Depois deste final de semana, posso certamente estar mais confiante para seguir em frente", disse Ricciardo. “Nico [Hulkenberg] foi muito bem por aqui no ano passado, mas certamente não foi nossa pista mais forte. E pessoalmente, nunca foi minha pista mais forte. Então, ter um bom resultado desde o TL1 diz muito”.

"Isso me dá confiança agora, acho que em qualquer pista que formos. Se é um carro para top-5 eu não sei, mas acho que certamente podemos ter como objetivo o Q3 em todas as etapas agora, não importa qual seja o layout do circuito."

Perguntado sobre os últimos resultados, ele disse: "Tem sido muito positivo nas últimas quatro corridas, a pior colocação foi o sexto lugar, por isso estou muito contente”.

"A confiabilidade tem sido boa. Estamos em um bom lugar. Cometi alguns erros, mas ainda estou satisfeito com o resultado”.

Ocon, que correu em quarto no primeiro stint em Sochi antes de cair para sétimo, concordou que a equipe de Enstone está progredindo.

"Está indo na direção certa", disse o francês. “Vemos que o ritmo está forte. Para as próximas corridas está bom, estamos perto dos caras da frente, que são os principais alvos do campeonato de construtores, e fui o quarto em momentos da corrida. Quer dizer que estamos conseguindo”.

