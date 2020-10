A McLaren atualizou o bico do MCL35, carro da temporada de 2020, muito próximo do limite permitido pela FIA para mudanças de peças importantes, dia 30 de setembro. A equipe de Woking estreou o novo composto no GP da Rússia, no dia 27. Atualmente na terceira colocação do Mundial de Construtores, a McLaren acredita que o novo design aerodinâmico deve ajudar a liberar mais velocidade de seu carro atual

“Com a data de homologação no meio da temporada, obviamente queríamos ganhar experiência com a peça o mais rápido possível,” disse Andreas Seidl, chefe da equipe, quando questionado pela Autosport/Motorsport.com sobre o novo conceito do bico.

“É por isso que também decidimos testá-lo passo a passo assim que tivéssemos certas partes deste pacote disponíveis. Portanto, o objetivo é claro: essa é a direção de desenvolvimento que vimos no túnel de vento com esse conceito diferente. É algo que acreditamos ser a direção certa a seguir para o futuro”.

“Isso nos dá mais potencial em termos de desempenho. E é para essa direção que estamos indo. Então o plano é trazer gradualmente agora, passo a passo, mais partes deste pacote para a pista”.

A McLaren diz que, no momento, a Racing Point tem o terceiro carro mais rápido e que a Renault está próxima, com progressos desde o GP da Bélgica.

A proximidade da luta no meio do grid deixou Seidl com a certeza de que a McLaren precisará intensificar seu esforço de atualização se não quiser perder para seus principais rivais na luta pelo terceiro lugar geral.

“Em termos de puro potencial do carro, acho que a Racing Point é semelhante a sua média desde o teste de Barcelona, no sentido de que é claramente o carro mais rápido nesta batalha,” disse Seidl.

“A Renault deu um bom passo desde Spa. Estávamos sempre batalhando de perto com eles nas corridas, seja na frente deles ou no bolo nas sessões de classificação”.

“Reconhecemos que eles deram um bom passo à frente e agora simplesmente cabe a nós garantir que também iremos progredir com nosso carro e encontraremos o próximo passo em termos de ritmo se quisermos manter esta batalha viva”.

“É importante analisar o que aconteceu [na Rússia], analisar também em detalhes o que a introdução desse novo bico fez com o carro de Lando. É importante tirar as conclusões certas e trazer atualizações para continuarmos competitivos”.

