F1: Vettel é a favor de corridas extracampeonato em carros iguais

A Fórmula 1 voltará a ter uma corrida sediada em Nurburgring sete anos depois da última prova no circuito. Em 2013, Sebastian Vettel foi o vencedor da despedida da pista do calendário oficial. Com as mudanças provisórias na temporada devido à pandemia do novo coronavírus, o circuito alemão retornou à F1 em 2020 para o GP do Eifel.

Porém, não há corridas de suporte com monopostos agendadas. A F2 está em “pausa” e só retorna no dia 28 de novembro, no Bahrein, e a F3 já tem a temporada concluída, com o título de Oscar Piastri. Apenas corridas esporádicas da Renault Clio Cup e a série Touring Car Legends estão programas.

Para marcar a abertura do novo traçado, Nurburgring realizou uma corrida famosa em 1984 com 10 campeões mundiais de F1 e uma série de outros pilotos. Todos em carros Mercedes 190E.

A corrida foi vencida por Ayrton senna, então campeão britânico de F3. Ali, o brasileiro começou a surgir como uma futura estrela, três semanas antes de seu primeiro pódio na F1, no GP de Mônaco.

Desde então, a Fórmula 1 não realizou um evento semelhante colocando seus pilotos uns contra os outros em carros idênticos, mas o tetracampeão e vencedor da última corrida da Fórmula 1 em Nurburgring Vettel estava aberto à idéia.

“Isso seria divertido, eu estaria pronto para isso”, disse Vettel. “Se tivéssemos a chance em carros de turismo ou algo assim, onde pudéssemos competir muito um com o outro, não sei se isso poderia prejudicar muito o show da corrida de F1 que se segue depois disso.”

"Eu acho que seria divertido. Isso foi há muito tempo, mas hoje em dia estamos fazendo tantas corridas de F1… seria bom fazer outras corridas também em outros carros.”

“Naquela época você tinha muito mais mudanças em termos de pilotos dirigindo na Fórmula 1, Fórmula 2 ou qualquer outra categoria, semana após semana.”

“Agora, obviamente, o nível está muito, muito alto, e você se concentra em uma só. Acho que para nós, pilotos, seria divertido ter a capacidade de misturar e fazer outros carros e outras categorias também.”

“Também posso ver que isso tiraria um pouco do seu foco. Acho que esses dias acabaram.”

Brendon Hartley e Fernando Alonso são os únicos pilotos de F1 dos últimos anos a correr na F1 e conciliar com outra categoria. Eles competiram no Campeonato Mundial de Endurance da FIA em 2017 e 2018-19, respectivamente.

Carlos Sainz, da McLaren, acha interessante ver como os pilotos de F1 se sairiam em carros iguais, mas só se fosse nos mesmos de um GP.

“Quero competir quase nas mesmas condições que eles em um carro de Fórmula 1”, disse Sainz ao Motorsport.com.

“Eu não me importo com mais nada. Como piloto, você sempre quer ver onde está no carro mais rápido do mundo, que é um carro de F1.”

“Gostaria que um dia todos nós pudéssemos ter o mesmo carro e ver quem é o mais rápido. Esse seria o melhor ou o mais justo teste. Isso é impossível de ter, eu acho.”

“No final das contas, F2, F3, rally, ou qualquer outra coisa, é diferente do que somos profissionais. Somos pilotos profissionais de Fórmula 1 e especialistas em dirigir os carros mais rápidos do mundo.”

“Então, o que eu gostaria de comparar com os outros 19 é apenas pegar o mesmo carro de Fórmula 1 e ver quem consegue se adaptar mais rápido e quem é o mais rápido.”

Alonso é TAXATIVO sobre seus rivais Hamilson e Schumacher e "se compara" a algoz Vettel; veja

PODCAST: Kimi Raikkonen, 'apenas' um grande personagem ou um verdadeiro campeão?