A pista molhada de Silverstone foi protagonista no terceiro treino livre para o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1. A melhor volta foi de George Russell, com 1min37s529, superando Lewis Hamilton em 0s035.

A sessão começou sem chuva, mas com a pista bastante molhada, o que significou que os tempos de volta caíssem gradativamente a cada minuto. Faltando 20 para o final, nova precipitação, fraca, mas que impediu de melhora das marcas.

Lando Norris foi o terceiro colocado, seguido por Carlos Sainz e Max Verstappen, fechando o top 5.

O TREINO

O início da sessão teve pista molhada, mas sem chuva, o que fez com que os pilotos entrassem com pneus intermediários. Com cinco minutos de treino, Verstappen rodou, dando um 360 na pista, na saída da Brooklands, mas seguiu sem problemas.

Com a liderança de Tsunoda, aos 8 minutos de sessão, com 1min47s080, Gasly rodou e ficou preso na brita, trazendo a bandeira vermelha. O treino foi retomado cinco minutos depois.

Conforme o tempo passava, os tempos despencavam. Bottas foi outro que rodou, mas sem dramas.

O primeiro a baixar do patamar de 1min40s foi Hamilton, com 1min39s546, com 21 minutos de sessão. As marcas continuavam caindo.

Na metade, Hamilton seguia na frente, mas com 1min38s065, seguido por Leclerc, Norris, Verstappen e Sainz.

Russell assumiu a liderança na sequência, com 1min37s529, mostrando que a Mercedes se adaptou bem à situação da pista.

A chuva voltava a cair quando restava cerca de 20 minutos e os tempos não foram alterados de maneira significativa.

O treino de classificação para o GP da Grã-Bretanha acontece às 11h, horário de Brasília.

Resultado

NORRIS lidera o dia, Verstappen é SÓ 7º! Sainz NA MERCEDES e Pérez FORA da RBR? Mercado agitado...

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Verstappen x Norris: nasce uma nova guerra na Fórmula 1? Ouça debate

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!