F1: Chefe da McLaren, Stella compara Carlos Sainz a Luciano Burti

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, o chefe de equipe da McLaren, Andrea Stella, comparou o espanhol Carlos Sainz, atualmente piloto da Ferrari e ex-competidor do time de Woking, ao brasileiro ex-Fórmula 1 Luciano Burti.

Isso porque Burti elogiou Stella na última edição de 'Beyond the Grid', o podcast oficial da F1. Na ocasião, Luciano exaltou o bom tratamento que recebeu de Andrea durante a passagem do brasileiro na F1, com o italiano prestando atenção ao piloto, diferentemente do que fizeram Niki Lauda e Alain Prost.

Enquanto Burti trabalhou com Lauda na Jaguar e com Prost na equipe Prost, Luciano foi colega de Stella durante seu período como piloto de testes da Ferrari. "Luciano é um piloto muito competente – e já era naquela época. Ele era definitivamente muito analítico", lembrou Andrea sobre o brasileiro.

Luciano Burti Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Acho que ele pertencia àquela categoria de pilotos que precisavam ter planos para executar. Você sabe, como Carlos Sainz. Como se ele precisasse 'descobrir' coisas para pilotar. Ele precisa descobrir as situações para ver como melhorar", afirmou o engenheiro da Itália.

"Então, porque precisam descobrir a si mesmos, eles se tornam muito bons em se comunicar. Porque eles vão por instinto, mas eles também vão muito ao nível intelectual. O Luciano virou piloto de testes para desenvolvimento de pneus, porque quando você desenvolve pneus, depende de como você pilota."

"Pode ter mais granulação (o 'macarrãozinho' tão citado por Burti nas transmissões de F1 na época de Globo) na hora e assim por diante. Foi feito um trabalho incrível junto com a equipe de desenvolvimento de pneus", seguiu Stella.

Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team, in the Team Principals Press Conference Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

"Tenho ótimas lembranças de trabalhar com Luciano e fico feliz que ele tenha uma boa opinião sobre nossa colaboração, porque valorizo ​​a opinião dele", completou o dirigente italiano, que neste fim de semana tem pela frente o GP da Grã-Bretanha, com cobertura completa do Motorsport.com.

Confira abaixo a programação e como assistir ao GP da Grã-Bretanha de F1, que contará também com as etapas de Fórmula 2, Fórmula 3, além da agenda dos programas ao vivo na Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Confira a programação do GP da Grã-Bretanha de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 3 Sábado 07h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 11h00 Band / Bandsports / F1TV Pro Corrida Domingo 11h00 Band / F1TV Pro Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida 1 Sábado 09h15 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 05h55 Bandsports / F1TV Pro Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida 1 Sábado 05h20 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 04h20 Bandsports / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

