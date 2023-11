A classificação acabou, a chuva caiu e, junto com ela, começaram a sair as convocações dos comissários para resolverem com os pilotos as irregularidades da sessão que definiu o grid de largada para o GP de São Paulo de Fórmula 1.

Quatro pilotos foram convocados pelos comissários para prestarem esclarecimentos após incidentes de impedimento (atrapalhar outro competidor). E George Russell foi o primeiro penalizado: o piloto da Mercedes foi punido com duas posições no grid de largada para a corrida de domingo. Com isso, ele larga da oitava colocação. O mesmo aconteceu com os franceses Esteban Ocon e Pierre Gasly, da Alpine.

No caso de Russell, o britânico foi penalizado por não ter cumprido as orientações da FIA (Federação Internacional do Automobilismo) feitas antes do início das atividades de pista, em relação à saída dos pits durante a classificação. No caso, ele não ficou junto ao guard rail esquerdo da saída do pitlane enquanto guiava lentamente pela via de retorno ao traçado do Autódromo José Carlos Pace. Gasly e Ocon foram penalizados pelos mesmos motivos.

As convocações

O 'recordista' do dia com relação às convocações é justamente Gasly. O francês da Alpine recebeu duas: uma por passar Russell nos boxes e outra por atrapalhar carros na saída do pitlane, incluindo Ocon.

Russell foi atrapalhado e atrapalhou Ocon no pitlane, sendo convocado pelos comissários por isso e por falha no cumprimento das notas da direção de prova, mesmo motivo pelo qual Sergio Pérez recebeu a convocatória. No caso de George, punição pela 'não-ida' ao canto esquerdo da pista na saída do pitlane enquanto rodava em baixa velocidade.

1 - Max Verstappen, holandês da Red Bull

2 - Charles Leclerc, monegasco da Ferrari

3 - Lance Stroll, canadense da Aston Martin

4 - Fernando Alonso, espanhol da Aston Martin

5 - Lewis Hamilton, britânico da Mercedes

6 - Lando Norris, britânico da McLaren

7 - Carlos Sainz, espanhol da Ferrari

8 - George Russell, inglês da Mercedes* (punido em 2 posições por infração no pitlane)

9 - Sergio Pérez, mexicano da Red Bull

10 - Oscar Piastri, australiano da McLaren

11 - Nico Hulkenberg, alemão da Haas

12 - Kevin Magnussen, dinamarquês da Haas

13 - Alex Albon, anglo-tailandês da Williams

14 - Esteban Ocon, francês da Alpine* (punido em 2 posições por infração no pitlane)

15 - Pierre Gasly, francês da Alpine* (punido em 2 posições por infração no pitlane)

16 - Yuki Tsunoda, australiano da AlphaTauri

17 - Daniel Ricciardo, australiano da AlphaTauri

18 - Valtteri Bottas, finlandês da Alfa Romeo

19 - Logan Sargeant, norte-americano da Williams

20 - Zhou Guanyu, chinês da Alfa Romeo

