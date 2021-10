George Russell utilizará um capacete especial para o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 deste fim de semana. O piloto mudou as cores de seu 'casco' e o pintará com um marrom predominante em vez dos tradicionais azul e vermelho. Daniel Ricciardo fará o mesmo e homenageará Dale Earnhardt, enquanto Lando Norris vai com um layout 'americanizado'. Já Valtteri Bottas faz um tributo à cidade de Austin.

As mudanças são para entrar no 'clima texano', estado do país onde será a corrida, e no caso do australiano da McLaren, lembrar seu ídolo da NASCAR. Para ficar ainda mais 'imerso' na tradição, o britânico da Williams incluiu uma estrela de xerife na lateral. Nikita Mazepin e Yuki Tsunoda também trouxeram desenhos diferentes.

Capacete de Russell, com detalhes 'texanos'

Ricciardo homenageará Dale Earnhardt

Norris vai com um design 'americanizado'

Bottas traz um capacete desenhado por sua namorada com tributo a Austin

Mazepin fez pequenas mudanças em seu 'casco'

Tsunoda será mais um a utilizar um design especial, que pretendia usar no GP do Japão antes de ter sido cancelado

Essa não é a primeira vez que o GP dos Estados Unidos vê os pilotos mudarem o layout de seus capacetes. Lewis Hamilton já homenageou Michael Jackson, Romain Grosjean relembrou Steve McQueen, Sebastian Vettel destacou o Capitão América e Ralf Schumacher prestou tributo às vítimas do 11 de setembro, além de outros.

Relembre pinturas especiais que marcaram presença nos EUA

