Lando Norris ficou feliz por ter uma influência positiva sobre a geração mais jovem de fãs da Fórmula 1 depois que sua popularidade foi revelada na maior pesquisa global nesta quinta-feira.

Os resultados da Pesquisa Global da F1 realizada pela Motorsport Network em parceria com a categoria e a Nielsen Sports foram divulgados antes do GP dos Estados Unidos - a pesquisa contou com respostas de mais de 167.000 pessoas em 187 países diferentes.

Max Verstappen foi nomeado o piloto mais popular da F1, sendo listado como favorito por 14,4% dos fãs, mas o britânico da McLaren, Norris, conseguiu terminar em segundo lugar com 13,7% à frente do vencedor de votos de 2017, Lewis Hamilton .

Norris se destacou como o piloto favorito com torcedores de 24 anos ou menos, e desfrutou de uma popularidade incomparável com o público feminino.

“Uma vitória para mim é obviamente uma vitória na pista, mas ter essas pequenas coisas fora da pista para a equipe e para mim também é bom”, disse Norris.

“Eu obviamente faço essas outras coisas em casa, como streaming no Twitch e assim por diante, o que eu não tenho feito muito recentemente. Mas é apenas para interagir um pouco mais com os fãs. E eu acho isso legal."

“Mas também sabendo que posso ter um pouco de influência sobre aquela geração de crianças que estão crescendo e nessa faixa etária, e mesmo ainda com alguns dos mais velhos, é bom saber que eles estão me apoiando."

“É uma coisa muito legal de ouvir.”

Norris também ajudou a McLaren a ganhar a votação como time favorito dos fãs, com seu renascimento na pista este ano se refletindo em um aumento significativo na popularidade, já que sua porcentagem de votos quase dobrou de 15,8% em 2017 para 29,5% em 2021.

O britânico e seu companheiro de equipe Daniel Ricciardo - que terminou em quarto lugar na votação de pilotos - ajudaram a McLaren a ficar em primeiro lugar com 40% dos fãs na faixa etária de 16 a 24 anos. A escuderia de Woking também liderou a votação no Reino Unido, EUA, Austrália, Canadá e Brasil, bem como ficou em primeiro lugar na Europa, Américas, Oriente Médio e África.

“Estou feliz pela equipe, acho que sou uma pequena parte disso”, disse Norris.

“[É] apenas o que fazemos como equipe, as coisas que fazemos para os fãs e com nossos parceiros e assim por diante. Muito disso é para fazer parte dos torcedores também. A Fórmula 1 não é apenas 'você consegue se sair bem na pista?'."

“Há muitas outras coisas, e uma delas é entreter os fãs e permitir que eles vejam o seu outro lado, não apenas como piloto, mas apenas como a pessoa que você é."

“Então, sim, é bom recebermos feedback. É bom que estejamos fazendo um bom trabalho com isso. ”

Ricciardo chamou o resultado da pesquisa de “encorajador” para a McLaren, provando o valor de seus eventos e atividades fora da pista para promover a equipe.

“Fazemos muitas ativações fora do circuito ou longe das coisas de domingo às 15h”, disse Ricciardo.

“Estamos nos esforçando para envolver e interagir com os fãs, e está valendo a pena. É legal dar a eles mais acesso e acho que é bom saber que vale a pena."

“A equipe se esforça muito para fazer isso e eu sempre fui muito tranquilo em torno de coisas assim."

“Talvez eu goste da câmera, não sei! E Lando também é praticamente o mesmo, então acho que a equipe está muito feliz com isso", concluiu.

F1 AO VIVO: Verstappen PISTOLA, RECADO de Pérez, CÁLCULO de Hamilton, PUNIÇÃO a Vettel e tudo do GP

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #138 – Red Bull não sabe o que fazer contra Mercedes após GP da Turquia?