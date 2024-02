Após uma manhã conturbada, a Fórmula 1 encerrou o segundo dia de testes de pré-temporada sem maiores problemas. Usando os pneus macios pela primeira vez, Carlos Sainz terminou como o mais rápido da quinta-feira, com o melhor tempo feito no Bahrein até aqui.

O espanhol da Ferrari entregou um tempo de 01min29s921, superando em 1s4 a marca de Max Verstappen da quarta-feira. Dos 17 pilotos que foram à pista na quinta, Sergio Pérez foi o segundo, ficando a cerca de 0s7 do espanhol, com Lewis Hamilton, Lando Norris e Daniel Ricciardo completando o top 5.

A sessão da manhã desta quinta-feira teve apenas 02h20min das 04h previstas de tempo de pista. Um incidente com uma tampa de bueiro envolvendo Charles Leclerc e Lewis Hamilton causou a primeira bandeira vermelha da pré-temporada, que levou ainda ao cancelamento do tempo restante.

Com isso, a F1 aumentou a duração do teste da tarde de 04h para 05h10min, começando às 08h, horário de Brasília, em vez das 09h prevista. Isso trouxe algumas mudanças na lista de pilotos para a sessão. Leclerc pôde voltar à pista para esta hora extra, enquanto a Red Bull decidiu dar a Pérez o restante do dia, em vez de fazer a troca prevista com Max Verstappen.

Assim, três pilotos não foram à pista nesta quinta-feira: Verstappen, George Russell e Alex Albon, enquanto os outros 17 saíram ao longo do dia.

Após sofrer com os freios pela manhã, os problemas de Sergio Pérez continuaram na parte da tarde, com o mexicano sofrendo um apagão em seu RB20 próximo da metade da sessão. Ele conseguiu voltar sozinho aos boxes para que os mecânicos pudessem mexer no carro, evitando uma paralisação.

Perto das 10h, horário de Brasília, Sainz assumiu a liderança do dia com uma marca de 01min31s397, ficando a meio décimo da marca de Verstappen da quarta. Cerca de 20 minutos depois, o espanhol já baixava para 01min30s686 com o C4, com sua melhor marca vindo na sequência: 01min29s921.

Outro piloto que teve problemas durante a sessão foi Hamilton, que foi visto diversas vezes tendo que corrigir a trajetória do carronas curvas.

Nos minutos finais do dia, a direção de prova fez um teste, acionando o SC Virtual, o safety car físico e a bandeira vermelha.

No final, Sainz terminou a sessão na ponta com Pérez em segundo a pouco mais de 0s7. Hamilton foi o terceiro a 1s145, com Norris a 1s335 e Ricciardo a 1s440. Leclerc, Stroll, Ocon, Bottas e Piastri completaram o top 5.

No quesito quilometragem, os pilotos que tiveram o carro o dia todo lideraram o ranking de voltas completadas: 129 para Pérez, 123 para Hamilton e 117 para Sargeant. Stroll com 96 e Magnussen com 93 completam os cinco primeiros.

Os pilotos voltam à pista na sexta-feira, a partir das 04h, horário de Brasília, para o terceiro e último dia de atividades. O Motorsport.com traz a cobertura completa da pré-temporada da F1. E já anote aí! Assim que as atividades acabarem no Bahrein, a partir das 13h, estaremos ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube com uma análise completa da pré-temporada. Não perca!

Confira o resultado final do segundo dia da pré-temporada da F1:

Pos Piloto Equipe Melhor Volta Diferença Voltas Completadas Pneu da Melhor Volta 1 Carlos Sainz Ferrari 1:29.921 84 C4 2 Sergio Perez Red Bull Racing 1:30.679 +0.758s 129 C3 3 Lewis Hamilton Mercedes 1:31.066 +1.145s 123 C3 4 Lando Norris Mclaren 1:31.256 +1.335s 52 C3 5 Daniel Ricciardo RB 1:31.361 +1.440s 88 C4 6 Charles Leclerc Ferrari 1:31.750 +1.829s 54 C3 7 Lance Stroll Aston Martin 1:32.029 +2.108s 96 C3 8 Esteban Ocon Alpine 1:32.061 +2.140s 78 C3 9 Valtteri Bottas Sauber 1:32.227 +2.306s 97 C3 10 Oscar Piastri Mclaren 1:32.328 +2.407s 35 C3 11 Logan Sargeant Williams 1:32.578 +2.657s 117 C3 12 Fernando Alonso Aston Martin 1:33.053 +3.132s 31 C3 13 Zhou Guanyu Sauber 1:33.715 +3.794s 38 C3 14 Pierre Gasly Alpine 1:33.804 +3.883s 33 C3 15 Kevin Magnussen Haas 1:36.611 +6.690s 93 C3 16 Nico Hulkenberg Haas 1:37.509 +7.588s 31 C3 17 Yuki Tsunoda RB 1:38.074 +8.153s 40 C3

