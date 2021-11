Após liderar dois dos três treinos livres do fim de semana em Losail, Valtteri Bottas não conseguiu repetir a boa performance na classificação, garantindo apenas a terceira posição no grid de largada para o GP do Catar de Fórmula 1, o que deixou o finlandês "confuso".

Nas entrevistas pós-classificação, conduzidas pelo ex-piloto David Coulthard, Bottas diz não ter ideia do que possa ter acontecido para explicar sua queda de rendimento.

"Sim, vinha sendo um bom final de semana até a classificação. Eu me sentia forte no carro, mas não sei o que aconteceu a noite. Eu senti isso já no TL3. Certamente o vento estava diferente. Eu ainda fui o mais rápido, mas tive que tirar mais".

"Então eu sabia que não tinha como tirar muito mais. Na classificação eu sofri um pouco, especialmente na curva um, acertando a temperatura dos pneus, diferente de ontem. Então precisamos olhar para isso. Mas, honestamente, dei o meu melhor e estou confuso com o que possa ter acontecido com o carro".

Sobre a corrida, Bottas já enxerga o domingo com olhos melhores, pensando na disputa do título contra a Red Bull.

"Pessoalmente não tenho muito a perder e espero que a aderência seja boa no lado limpo para mim e Lewis. Mas, obviamente, temos dois carros contra Verstappen. Certamente podemos fazer algo".

F1 AO VIVO: A briga de MERCEDES vs RED BULL na CLASSIFICAÇÃO para o GP do CATAR; assista ao debate

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas. Podcast #147 – TELEMETRIA: O que a Red Bull tem que fazer no Catar? Hamilton favorito? Your browser does not support the audio element. SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music