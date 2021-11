Max Verstappen disse que a Red Bull "lutou mais que o normal" no Circuito de Losail, após terminar como o segundo mais rápido na sessão classificatória da Fórmula 1 deste sábado.

Lewis Hamilton conquistou a pole position para a corrida deste domingo no Catar. O piloto da Mercedes cravou 1min20s827 durante o Q3. Verstappen vai largar em segundo, seguido de Valtteri Bottas.

O companheiro do holandês na Red Bull, Sergio Pérez foi eliminado no Q2 e sairá apenas da 11ª posição.

Em entrevista após a sessão classificatória, o holandês da Red Bull disse que a equipe estava "lutando um pouco mais do que o normal" em Losail.

"Acho que falta um pouco de ritmo. Acho que foi um pouco mais complicado para nós. Novamente, na classificação, você já podia ver claramente, 'Checo' nem estava no Q3. Isso mostra que definitivamente estamos lutando um pouco mais do que o normal", explicou Verstappen.

"Mesmo assim, quero dizer, ainda é um segundo lugar, então tem tudo para jogar. Mas eu gostaria que pudéssemos ter lutado por mais."

Questionado se teria algum plano específico para trabalhar com os engenheiros, Verstappen respondeu: "Não, claro que vamos passar pela classificação e depois vamos nos concentrar apenas na corrida em geral."

