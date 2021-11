Charles Leclerc disse que "não tem explicação" para o seu mau desempenho na sessão classificatória da Fórmula 1 no Circuito de Losail.

O piloto da Ferrari não conseguiu passar para o Q3 neste sábado e terá que largar na corrida de domingo no Catar da 13ª posição, enquanto seu companheiro de equipe, Carlos Sainz, sairá do sétimo lugar.

Em entrevista após a sessão, o monegasco se mostrou confuso e não soube explicar os problemas que o atrapalharam na classificação.

"Eu não faço ideia. Normalmente, sou muito bom em entender o que há de errado em uma volta de classificação, especialmente, que é um dos meus pontos fortes. Mas dessa vez é muito estranho. Eu simplesmente não tinha aderência com os quatro pneus", explicou Leclerc.

"Não é como se eu tivesse um problema de equilíbrio ou algo parecido. Eu estava tendo dificuldades com os quatro pneus de aderência, então precisamos ver se havia algo estranho ou não. Se não houver nada de estranho, ficarei muito feliz em entender o que fiz de errado. E vamos ver."

“É estranho, eu estava em um segundo, mas não cometi nenhum erro ou coisas fora do normal. Precisamos entender o por quê dessas dificuldades."

"Parecia que tínhamos uma volta limpa. Então, sim, fiquei muito confuso quando ouvi um segundo no rádio e sim, acho que tenho quase certeza de que algo deu errado nesta classificação - bem, obviamente, estou um segundo a menos na primeira execução do Q2 - mas algo se destacando e algo muito grande porque simplesmente não consigo explicar."

Leclerc admitiu que não conseguiu fazer com que os pneus da Pirelli funcionassem na janela correta de operação.

Na qualificação, acho que só no primeiro setor, eu estava perdendo cerca de cinco ou seis décimos. E eu não tinha ideia do por que, os pneus pareciam estar em seus limites. Não sei se não estava colocando o carro, os pneus na janela certa antes da volta. Não tenho ideia por enquanto, mas precisamos encontrar uma explicação", concluiu.

