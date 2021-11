Neste sábado, a Fórmula 1 definiu o grid de largada para o primeiro GP do Catar de sua história. E na noite do Circuito de Losail, com temperaturas mais baixas que as vistas mais cedo no TL3, Lewis Hamilton fez a pole, tendo Max Verstappen em segundo e Valtteri Bottas em terceiro.

Completam a lista dos dez primeiros colocados para a corrida deste domingo: Pierre Gasly, Fernando Alonso, Lando Norris, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon e Sebastian Vettel. Já Sergio Pérez foi eliminado no Q2 e larga da 11ª posição amanhã.

A classificação aconteceu no mesmo horário do segundo treino livre, da sexta, enquanto os TLs 1 e 3 foram realizados ainda no período da tarde no Catar. Nas duas últimas sessões práticas, a Mercedes deu o tom, com Bottas liderando ambos os treinos, tendo Hamilton em segundo no TL3.

Com clima mais ameno que o treino livre da manhã, a preocupação das equipes passa a ser outra: o impacto das zebras nos carros. Ao longo do fim de semana, as zebras agressivas colocadas em Losail já deixaram danos em asas dianteiras, assoalhos, peças de fibra de carbono e até mesmo chassi.

Enquanto isso, Mercedes e Red Bull seguem com o clima de guerra que vem marcando as últimas etapas. E enquanto a equipe austríaca diz estar pronta para protestar contra a asa traseira da rival, acusando-a de alguma possível ilegalidade, ela ainda enfrenta uma dor de cabeça própria: no fim de semana foi possível notar a asa traseira da Red Bull "solta" na reta, com a placa superior se mexendo forte com o DRS acionado.

Q1

Com a noite já em ação no Catar, a pista foi liberada para os 18 primeiros minutos da classificação, com os pilotos em busca de superar o 01min22s310 de Bottas no TL3. E Hamilton fez isso de cara, já em sua primeira volta rápida, marcando 01min22s019, tendo Verstappen em segundo, 0s215 atrás após as tentativas iniciais, enquanto Norris, Bottas e Pérez completavam os cinco primeiros.

No final, Hamilton terminou como o mais rápido, com um tempo de 01min21s901, terminando 0s095 à frente de Verstappen, tendo Bottas em terceiro, 0s115 atrás. Sainz, Pérez, Alonso, Tsunoda, Gasly, Vettel e Stroll completaram os dez primeiros.

Foram eliminados, garantindo as posições de 16º a 20º no grid de largada do domingo: Kimi Raikkonen, Nicholas Latifi, Antonio Giovinazzi, Mick Schumacher e Nikita Mazepin.

Q2

Com menos carros na pista e menores chances de tráfego, o Q2 teve um início mais lento quando foi iniciada a regressiva de 15 minutos, com apenas Russell saindo dos boxes no primeiro minuto. O grid se dividiu entre os pneus macios e médios para o Q2, com Hamilton, Bottas, Verstappen, Pérez, Sainz, Leclerc, Ricciardo e Norris saindo com os compostos de faixa amarela.

De cara, Hamilton voou para entregar um tempo de 01min21s682 com os pneus médios. De macios, foi Gasly quem se colocou no meio da briga Mercedes x Red Bull, ficando a 0s298 do britânico. Já Verstappen e Bottas vinham em terceiro e quarto, 0s302 e 0s309 atrás do heptacampeão.

No final da regressiva, Hamilton manteve a ponta com seu 01min21s682, tendo Gasly, Alonso, Verstappen e Bottas completando os cinco primeiros. Fecharam a lista dos classificados para o Q3 e a disputa da pole position: Ocon, Tsunoda, Vettel, Norris e Sainz.

Destes, Hamilton, Verstappen, Bottas e Sainz largarão de compostos médios no domingo, o composto usado na melhor volta do Q2.

Foram eliminados, garantindo as posições de 11º a 15º no grid de largada do domingo: Sergio Pérez, Lance Stroll, Charles Leclerc, Daniel Ricciardo e George Russell.

Q3

Desta vez, a Mercedes não perdeu tempo e já mandou Hamilton e Bottas para a pista assim que a regressiva de 12 minutos foi iniciada, enquanto Verstappen aguardou um pouco mais nos boxes.

Após a primeira rodada de voltas, Hamilton tinha a pole provisória, com 01min21s262, tendo Verstappen em segundo, 0s162 atrás e Bottas em terceiro, 0s216 atrás do companheiro de equipe. Gasly era o quarto e Sainz o quinto.

No final, Lewis Hamilton ficou com a pole ao garantir um tempo de 01min20s827. Max Verstappen garantiu a segunda posição e Valtteri Bottas a terceira. A última tentativa dos pilotos foi atrapalhada por um problema de Gasly, que ficou parado na reta.

Completaram a lista dos dez primeiros colocados para a corrida do domingo: Pierre Gasly, Fernando Alonso, Lando Norris, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon e Sebastian Vettel.

A Fórmula 1 volta à pista de Losail no domingo para o GP do Catar, 20ª etapa da temporada 2022. A largada está marcada para 11h, com transmissão da Band e do Bandsports. E já anote aí: acabando, tem Pódio ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube, com a presença de Rico Penteado e Felipe Motta para analisar tudo sobre a etapa. Não perca!

