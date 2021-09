F1: Stroll é punido com dez segundos por incidente com Gasly

Lance Stroll recebeu uma punição de dez segundos pelo incidente com Pierre Gasly nas voltas finais do GP da Rússia de Fórmula 1, mas, devido às posições finais da corrida, não altera sua colocação final de 11º.

No documento divulgado após o GP da Rússia, os comissários julgaram Stroll como o único culpado pelo incidente com Gasly.

"Apesar de notar as evidências de Stroll de que as condições estavam extremamente escorregadias, ainda mais por estar com pneus duros gastos, os comissários determinaram que ainda era responsabilidade do piloto garantir que, ao deixar a pista devido a essas mesmas condições, ele deveria ter levado isso em condições ao se juntar novamente à pista, fazendo a curva seguinte e considerando que haviam outros dois carros em proximidade".

"Os competidores são lembrados de que eles têm o direito de apelar de certas decisões dos comissários".

Stroll terminou a corrida em 11º e mantém a posição apesar da punição, já que o piloto que terminou em 12º, seu companheiro de equipe Sebastian Vettel, terminou 15s atrás do canadense.

F1 AO VIVO: Hamilton VS Norris, ESCALADA de Verstappen, DRAMA no GP da RÚSSIA e mais; assista debate

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #134: TELEMETRIA: Chuva em Sochi? Mercedes perderá invencibilidade? Rico Penteado responde

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: