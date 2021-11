Lance Stroll e Yuki Tsunoda vão formar a última fila do grid do GP do México de Fórmula 1 neste fim de semana. Ambos terão novos componentes de suas unidades de potência, desencadeando assim uma punição de grid por exceder a quantidade permitida na temporada.

Stroll terá seu quarto motor de combustão interna (ICE), o quarto turbocompressor (TC), o quarto MGU-H e terceiro controle eletrônico.

Já Tsunoda, terá um quarto ICE, quarto TC, quarto MGU-H e quarto MGU-K.

Tsunoda e Stroll não são os primeiros pilotos a serem penalizados na temporada de 2021 por usarem mais unidades de energia do que o permitido.

Com os dois candidatos ao campeonato, Lewis Hamilton e Max Verstappen, também tendo sofrido penalidades em eventos anteriores, o debate sobre se as penalidades do grid são a solução certa para limitar o uso do motor reacendeu nas últimas semanas.

Ambos os pilotos estão esperançosos de poderem passar pelas cinco corridas restantes sem mais problemas, embora o chefe da Mercedes, Toto Wolff, tenha admitido que seu lado tem lutado com confiabilidade nesta temporada, com o segundo piloto da equipe, Valtteri Bottas, já usando seis motores para a temporada.

"Acho que você vê que estamos sofrendo com a confiabilidade este ano", disse Wolff no GP dos Estados Unidos. “Estamos indo para o sexto motor, acredito que seja para Valtteri, e não é algo que escolhemos fazer. Mas, ao contrário, estamos tentando realmente superar os problemas e não os entendemos totalmente.”

Outros pilotos que foram atingidos por penalidades incluem Pérez, os pilotos da Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz, Fernando Alonso da Alpine, o outro Aston Martin de Sebastian Vettel e os dois carros da Williams, também cliente da Mercedes.

