Piloto da Mercedes na Fórmula 1, o britânico Lewis Hamilton será investigado por exceder limites de pista no primeiro treino livre para o GP da Cidade do México, sessão disputada no começo da tarde desta sexta-feira no Autódromo Hermanos Rodríguez.

No começo do treino, Hamilton 'passou reto' na curva 1, correndo pela grama antes de retornar ao traçado na entrada para a curva 3. O heptacampeão disse via rádio que "não poderia desacelerar", pois vários pilotos sofreram com as condições empoeiradas da pista no início da sessão.

Entretanto, ao retornar à pista, Hamilton não passou pelo lado esquerdo do poste da curva 3, de modo que não cumpriu instrução do diretor da provas Michael Masi, conforme as notas pré-evento do dirigente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

Assim, o piloto britânico da Mercedes enfrentará uma investigação dos comissários no México, conforme confirmado pelo controle de corrida 18 minutos após o início da sessão prática inaugural nesta sexta.

De todo modo, é improvável que isso resulte em qualquer gancho para Hamilton, com uma reprimenda por não seguir as instruções do diretor de prova como resultado esperado. É provável que os comissários realizem audiência com o piloto e/ou representantes da equipe antes do TL2.

F1 2021: JOGO DE EQUIPE da Red Bull, VEREDITO de Marko, DESABAFO de Andretti e + do GP do México | DIRETO DO PADDOCK

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas. Podcast #143 – TELEMETRIA: O que Mercedes e Hamilton têm que fazer para vencer no México SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music