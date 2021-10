Diversos veículos de imprensa australianos noticiam que o governo de Nova Gales do Sul avalia a criação de um circuito de rua na cidade de Sydney para que a cidade possa assumir o GP da Austrália de Fórmula 1 no lugar de Melbourne.

A proposta prevê um circuito no estilo de Mônaco, que seria construído ao redor do mundialmente famoso porto de Sydney.

Segundo informações, "negociações sensíveis e de alto nível" estão em andamento sobre a candidatura ao GP da Austrália, com o governo local pretendendo injetar dezenas de milhões de dólares em eventos de grande porte para acelerar a recuperação do estado após a Covid-19.

Sydney e Nova Gales do Sul foram particularmente afetadas pelo vírus. A cidade, que é a maior da Austrália, saiu apenas recentemente de um lockdown que durou meses, graças ao avanço da vacinação.

Stuart Ayres, ministro de investimento de Nova Gales do Sul é quem lidera o projeto. O canal 7News diz que membros do governo confirmam as negociações, mas que não falarão oficialmente sobre até que a viabilidade do circuito de rua seja analisado a fundo.

O circuito permanente Sydney Motorsport Park no lado oeste da cidade, que possui um sistema de iluminação de última geração é também uma opção para um GP em Sydney, mas o governo ainda prefere a criação da "versão australiana de Mônaco".

Mas o mais cedo que Sydney poderia assumir o GP da Austrália seria em 2026, já que a Australian Grand Prix Corporation, empresa organizadora do evento em Melbourne, possui um contrato com a F1 até 2025.

Essa não é a primeira vez que Sydney se movimenta para a possibilidade de assumir o GP, que é um fator importante para que Melbourne possa se considerar a capital esportiva da Austrália.

O mais próximo que Sydney chegou da Fórmula 1 na era moderna foi quando Mark Webber andou com a Williams pela Harbour Bridge em 2005. Melbourne é o palco da categoria no país desde 1996, quando assumiu a vaga que era ocupada por Adelaide.

A cidade, que votou recentemente para conservar o circuito apesar de movimentações do governo de Victória, recebeu a F1 entre 1985 e 1995.

