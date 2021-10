Uma vitória por pouco para uma proposta de legado do circuito do GP de Adelaide salvou o local histórico por enquanto. Um trecho de 1.200 metros através do Victoria Park, anteriormente usado para criar o famoso circuito de Fórmula 1 e Supercars da cidade, foi colocado em desordem por uma recente proposta de reconstruir a área em um espaço mais verde.

A proposta 'Reimagining Victoria Park' foi ouvida em uma reunião do Conselho Municipal de Adelaide na noite passada, com o professor Doug McEvoy falando sobre uma "grande ameaça aos serviços públicos do local, pelo o superaquecimento no verão devido às mudanças climáticas e à falta de copa de árvores." De acordo com McEvoy, a solução é estendê-las e 'remover tantas superfícies duras quanto possível'.

Tendo enfrentado a reação pública nos últimos dias para o que foi visto como uma ação para rasgar a antiga pista do GP, o vereador Greg Mackie propôs uma moção alternativa ao conselho que ambos defendiam a copa das árvores melhorada, mas protegiam os elementos restantes do circuito.

A nova proposta, feita por ele ao lado do conselheiro Alexander Hyde, também sugeria que avaliassem se o circuito, e em particular a Chicane de Senna, deveria ser tombado.

"Todos nós sabemos que foi o GP da Austrália de Fórmula 1 que colocou Adelaide no mapa global em muitos sentidos", disse ele ao conselho. "É de grande importância para o povo da região."

Hyde também falou sobre o retorno potencial das corridas à área, embora isso parecesse ser uma referência à Fórmula E, em vez de um retorno do recém-extinto Adelaide 500: "Há ambições dentro da comunidade para algum tipo de prova, em menor grau, voltando."

"Algo que use a pista curta, algo que é bastante discreto; certamente não o concreto muito distópico e pneus por meses a fio que infelizmente estávamos acostumados a ver em Victoria Park."

A pedido de outros vereadores, a moção foi dividida em duas partes, uma efetivamente cobrindo o plano de espaço verde revisado para mais copa das árvores e outra para a avaliação da lista de patrimônio para o circuito.

O primeiro foi aprovado por unanimidade, mas o plano de tombamento só passou por um único voto a favor.

Vários vereadores argumentaram contra qualquer necessidade de sequer contemplar a lista de patrimônio do local, e houve apoio claro para novos esforços para remover o betume no futuro.

O conselheiro Keiran Snape disse que apoiaria "relutantemente" a primeira parte da moção, mas observou que "gostaria que removessem o máximo possível de asfalto". Ele votou contra a proposta de lista do patrimônio.

A conselheira Anne Moran foi outra pessoa que se opôs ferozmente à ideia de listar o circuito como patrimônio. Ela também dedicou parte de seu raciocínio para "remover permanentemente" qualquer perigo das corridas de automóveis retornarem ao Victoria Park.

Essa foi uma resposta direta dos planos da oposição estadual para reviver o evento Adelaide 500 Supercars, caso sejam eleitos no próximo ano.

"Eu preferiria arrancar a pista de corrida e todos o resto de cimento que ainda está lá", disse Moran ao conselho. "Ao fazê-lo, gostaria de eliminar definitivamente o perigo de trazer [de volta] os desportos motorizados que temos visto, desculpando talvez os carros elétricos. Os gases de gasolina... Não há razão para listar qualquer parte dessa trilha."

"Se há um uso histórico do Victoria Park, foi para corridas de cavalos. Isso está favorecendo os consumidores de gasolina. Certamente somos melhores do que isso agora. Quando Melbourne recebeu [o GP], estávamos prestes a nos livrar dele. E quanto aos Supercarros, foi realmente uma substituição pobre."

"Eu digo rasgar a pista, plantar algumas árvores e conseguir uma pista de ciclismo decente. Não deveria ser nosso plano de longo prazo deixar de lado essa relíquia dos velhos tempos ruins e destruidores de carbono."

