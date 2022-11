A Fórmula 1 realizou neste sábado (19) o último treino de classificação de 2022, para o GP de Abu Dhabi. Max Verstappen foi o pole position, em uma dobradinha da Red Bull, tendo ao seu lado, Sergio Pérez, que luta pelo vice-campeonato de pilotos.

Logo atrás deles, as Ferraris de Charles Leclerc e Carlos Sainz, com o monegasco buscando o vice, além de a dupla segurar o ímpeto da Mercedes e tentar manter o vice nos construtores.

Lewis Hamilton e George Russell vem a seguir, no que promete ser uma largada de tirar o fôlego.

Q4: VERSTAPPEN supera Pérez e é POLE em Abu Dhabi; Leclerc bate Sainz, HAM 5º e RUS 6º | Q4

