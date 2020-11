F1: Veja a matemática para o hepta de Hamilton no GP da Turquia

Hexacampeão da Fórmula 1, recordista de vitórias da categoria máxima do automobilismo e líder disparado da temporada 2020, Lewis Hamilton pode conquistar seu sétimo título mundial já no próximo domingo, no GP da Turquia.

Mas o que o piloto britânico da Mercedes precisa fazer para igualar o número de conquistas do alemão Michael Schumacher na elite do esporte a motor? É o que o Motorsport.com mostra na tabela abaixo:

Se Valtteri Bottas for: Hamilton precisa do seguinte: 1º SEM volta mais rápida Terminar em 2º com ou sem volta mais rápida 2º COM volta mais rápida Terminar em 4º ou em melhor posição 2º SEM volta mais rápida Terminar em 5º com volta mais rápida ou em melhor posição 3º COM volta mais rápida Terminar em 5º ou em melhor posição 3º SEM volta mais rápida Terminar em 6º com ou sem volta mais rápida ou em melhor posição 4º COM volta mais rápida Terminar em 7º ou em melhor posição 4º SEM volta mais rápida Terminar em 8º com volta mais rápida ou em melhor posição 5º COM volta mais rápida Terminar em 8º ou em melhor posição 5º SEM volta mais rápida Terminar em 9º com volta mais rápida ou em melhor posição 6º COM volta mais rápida Terminar em 9º ou em melhor posição 6º SEM volta mais rápida Terminar em 10º com ou sem volta mais rápida ou em melhor posição

A vantagem atual de Hamilton sobre Bottas é de 85 pontos (282 x 197), de modo que o britânico precisa terminar o próximo domingo com uma 'gordura' de 79 pontos ou mais em relação o companheiro para ser heptacampeão. Tal cálculo se deve ao fato de que, caso o finlandês vença todas as três provas seguintes com direito a volta mais rápida, ele poderá somar 78 pontos.

