A 75ª edição do podcast Motorsport.com chega com tudo falando sobre o calendário de 2021 da Fórmula 1, com as novidades como o GP da Arábia Saudita e o número de corridas que a Liberty Media pretende realizar no próximo ano, mesmo sem certezas sobre a pandemia.

No Baú do Charlinho, o jornalista Charles Marzanasco Filho vai falar sobre o papel histórico dos pais dos pilotos nas carreiras de seus filhos. Confira:

