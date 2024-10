Os promotores do GP dos Estados Unidos da Fórmula 1 afirmam que as vendas de ingressos aumentaram nas últimas semanas, à medida que a temporada de 2024 se tornou mais competitiva, e eles estão apostando em um raro encontro entre a F1 e o futebol americano universitário para atrair novos fãs.

Desde sua implementação em 2012, a corrida em Austin no Circuito das Américas se tornou um dos eventos mais concorridos do calendário, com sua mistura de corridas e shows desfrutando de um salto pós-pandemia em meio à nova popularidade da F1 na América do Norte.

O COTA está confiante em outro grande público este ano e, entre sediar uma corrida sprint e um show do Eminem, rapper americano, espera um número recorde de pessoas no sábado.

Mas o promotor da corrida, Bobby Epstein, admitiu que as vendas gerais para a 13ª edição da corrida de F1 do COTA pareciam fracas até recentemente, exatamente quando Max Verstappen e a Red Bull pararam de dominar a temporada de 2024 e equipes como McLaren, Mercedes e Ferrari começaram a se revezar nas vitórias.

"Acho que teria sido nosso ano mais fraco em quatro, desde a pandemia", explicou ele. "Nossas vendas de ingressos realmente decolaram quando Max parou de vencer e a corrida ficou mais competitiva. Portanto, dou muito crédito à nossa base de torcedores e ao público, eles estão prestando atenção e acho que é empolgante ver a temporada se desenrolar do jeito que está".

"Esperamos outro grande público, provavelmente algo em torno do que tem sido nos últimos dois anos. Acho que qualquer que seja o recorde para uma corrida sprint no sábado, devemos quebrar esse recorde, porque Eminem superou Taylor Swift [que se apresentou na edição de 2016], e aumentamos o tamanho do gramado do campo interno para chegar perto de 100 mil pessoas para o show. Então, acho que 130 mil a 150 mil pessoas estarão lá para a corrida sprint no sábado".

Além do burburinho típico do fim de semana de corrida em Austin este ano, há um confronto de sábado à noite entre o Texas Longhorns e o Georgia Bulldogs, um confronto entre os dois times de futebol americano universitário mais bem classificados do país e que deve atrair mais 100 mil torcedores para o DKR Texas Memorial Stadium, na parte norte do centro da cidade texana.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 Foto de: Alfa Romeo

Para Bobby Epstein, o jogo foi uma oportunidade de explorar um novo subgrupo de fãs em potencial, vendendo um ingresso combinado de sexta e domingo que se encaixa nos fãs de futebol que vão ao jogo no sábado.

"Já aconteceu de jogarmos no mesmo fim de semana que os jogos de futebol americano universitário antes, o que torna a noite divertida no centro da cidade, mas acho que nunca tivemos um jogo em que os Longhorns estivessem em uma posição tão alta", disse Epstein. "Haverá muitas pessoas na cidade para isso.

"Acho que é uma chance dupla. Uma para o fã de futebol americano universitário que gosta de esportes e de grandes eventos. Se esse é o seu vernáculo, então você vai gostar de tornar seu fim de semana ainda maior, adicionando a F1 no domingo".

"É uma grande oportunidade para esses fãs e também para os nossos fãs que vêm para a F1. Sei que os europeus gostam particularmente de futebol americano universitário e, em especial, do show do intervalo. É surpreendente, mas temos grupos da Europa que vêm quando há um jogo de futebol americano universitário, porque isso aumenta o fim de semana e eleva a experiência em geral".

"O pacote de futebol americano é apenas algo divertido. Nós o criamos há algumas semanas porque o sábado estava com os ingressos esgotados, principalmente por causa do Eminem, e ainda tínhamos capacidade para o domingo e a sexta-feira".

'Então, dissemos: vamos oferecer isso para as pessoas que só vão [assistir ao jogo de futebol americano]. Acho que a maioria dos hotéis tem um mínimo de três ou quatro noites, portanto, se você for um fã do Georgia e vier para o jogo e disser: "O que mais vou fazer no resto do fim de semana? Bem, você pode comprar a sexta e o domingo e ir para a pista".

Epstein diz que alguns fãs estão até elaborando um plano ambicioso para assistir ao show de Eminem no COTA no sábado à noite e ao jogo de futebol, dependendo do horário de início do jogo, que ainda não foi anunciado.

"Se o início do jogo for à noite, você poderá assistir ao show do Eminem por uma hora e alguma coisa e depois assistir à segunda parte do jogo de futebol, o que sabemos que algumas pessoas estão planejando fazer", disse.

"O ponto de parada da nossa rota de ônibus no centro da cidade fica bem próximo ao estádio, então sei que há muitas pessoas planejando ir ao show e assistir ao segundo tempo do jogo de futebol".

Epstein não acredita que a chegada de Las Vegas no ano passado como a terceira etapa dos Estados Unidos tenha tido um impacto significativo na venda de ingressos.

"Provavelmente, não houve diferença em termos de nosso comparecimento", ele apontou. "Ela atrai mais atenção para o esporte e, até certo ponto, compete pela venda de ingressos, mas não tanto, porque são eventos muito diferentes e, com o momento da corrida, é difícil".

"Eu gosto, porque é um espetáculo e constrói o esporte globalmente. Acho que Miami contribui mais para o público dos EUA por causa do horário em que acontece, mas adoro o espetáculo da corrida de Las Vegas e espero que mais pessoas a assistam. Não acho que ela tenha tido um grande impacto em Austin".

