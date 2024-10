Após voltar ao pódio, mas no segundo lugar, Max Verstappen parece ter enfrentado uma nova onda de esperança com a Red Bull, no entanto, para Helmut Marko, esse resultado ainda não é o suficiente para continuar tendo sucesso na Fórmula 1.

"É um passo na direção certa, mas não é suficiente", enfatizou Marko em uma entrevista exclusiva ao Motorsport.com.

O tricampeão mundial marcou pontos importantes no campeonato de pilotos com o P2, conseguindo manter uma boa vantagem para Lando Norris. No entanto, terminou 20 segundos atrás do vencedor da etapa.

Norris foi cerca de um segundo mais rápido por volta no primeiro turno da corrida e se consagrou na plataforma mais alta de Singapura, conquistando sua terceira vitória na F1.

"Se Norris nos tira de nove décimos a um segundo por volta, então isso é um mundo", enfatiza Marko. "E você não pode se esquecer: No segundo stint, [Charles] Leclerc também foi tão rápido quanto Lando ou quase mais rápido. Portanto, para nós, o segundo lugar foi, eu diria, quase como uma vitória, e estamos muito satisfeitos porque foram apenas sete pontos que Lando [ganhou]".

Importante lembrar que Norris estava tirando oito pontos de Verstappen, mas perdeu o ponto de volta mais rápida para Daniel Ricciardo, que fez uma parada na última volta para calçar pneus macios.

Neste cenário, Max vai para as seis últimas corridas da temporada com uma vantagem de 52 pontos, o que significa que a conquista do título está totalmente nas mãos do holandês.

Se ele terminar em segundo lugar em todas as corridas a partir de agora (incluindo o sprint), será o campeão mundial no final do ano.

"Monza foi mais do que um sinal de alerta"

Mesmo se Norris vencer todas as corridas, incluindo os sprints e voltas mais rápidas, o piloto da McLaren ainda continua perdendo o campeonato para Verstappen por um ponto.

No entanto, Marko não quer se envolver em tais jogos matemáticos. Importante lembrar que o britânico ainda pode ser auxiliado por Oscar Piastri para manter Verstappen em posições mais baixas.

"Contar apenas com o segundo lugar é muito pouco", enfatiza Marko e explica: "Monza foi mais do que um alerta".

Na Itália, o tricampeão mundial cruzou a linha de chegada em sexto, após um fim de semana bastante complicado. Inclusive, Marko disse que ele mesmo não se lembrava quando a Red Bull tinha tido uma corrida tão ruim.

"Não me lembro de quando erramos tanto em termos de estratégia, pit stops, velocidade, tudo. O carro precisa ter uma janela de trabalho mais ampla - não que o desempenho mude com mudanças relativamente pequenas".

"Ou quando diferenças de temperatura de seis ou sete graus também fazem com que o desempenho se incline."

"Você também precisa de mais velocidade e mais alcance para que Max possa atacar. Sabemos que ele precisa de um carro que 'morde' na frente, como se diz em inglês".

Com que urgência a Red Bull precisa do novo túnel de vento?

Após Monza, a Red Bull aplicou novas configurações ao assoalho e já conseguiram levar o RB20 para uma direção melhor. Como Marko explica, o time trabalhou muito para ter esse resultado positivo.

"Trabalhamos muito, muito duro e obtivemos alguns insights. Não era um assoalho completamente novo, mas era novo em algumas partes".

"Mas acho que o fator decisivo será o desempenho em Austin e haverá muito mais por vir", anuncia ele.

Entretanto, a questão é se essas peças funcionarão como esperado. A correlação entre o túnel de vento e a pista nem sempre foi correta este ano.

Importante lembrar que Christian Horner, chefe da Red Bull, disse que não quer deixar as expetativas muito altas caso a atualização não funcione da maneira esperada.

"Um túnel de vento mais moderno ajudaria. Nosso túnel de vento é um modelo do pós-guerra que foi construído pelo exército britânico. E é claro que ele tem suas desvantagens, ou seja, a temperatura externa, as distâncias muito longas, o tempo de aquecimento e tudo mais".

"Espero que nosso novo túnel de vento possa entrar em operação em 2026", diz Marko. No entanto, ainda há algum tempo até lá - durante o qual a Red Bull não pode realmente se dar ao luxo de ter mais falhas graves.

