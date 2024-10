Meses depois do anúncio que Lewis Hamilton estaria deixando a Mercedes, a equipe alemã anunciou a chegada de Andrea Kimi Antonelli para ser companheiro de George Russell na Fórmula 1 em 2025.

No entanto, o jovem de apenas 18 anos não quer carregar o fardo de ser considerado o 'substituto' do heptacampeão.

"Ele é uma figura tão importante neste esporte e conquistou tanto em sua carreira que não quero ser visto como seu substituto. Eu sou apenas o próximo piloto da Mercedes em 2025, então estou muito animado com isso", disse ele ao site oficial da F1.

"Ele é uma ótima pessoa, tem me apoiado, então estou muito feliz".

Uma foto de Antonelli quando tinha apenas 12 anos ao lado de Hamilton antes de uma corrida de 2018 viralizou nas mídias sociais, e ele comentou:

"Eu era uma criança no grid. Foi uma loucura porque fui designado para ficar ao lado de Lewis Hamilton. Fiquei muito empolgado com isso".

"Pouco antes desse momento, eles terminaram de cantar o hino nacional e, quando Lewis estava voltando para o carro, lembro-me de chamá-lo e dizer: 'lembre-se, você é o melhor, você pode ganhar isso', pois ele estava em uma batalha acirrada com a Ferrari".

"Lembro-me de ter dito isso a ele e ele acabou vencendo a corrida. Foi uma ótima sensação dar um high-five nele logo antes da corrida".

Mas ele insiste que "ninguém pode substituir Lewis porque ele é um grande piloto, uma grande figura no esporte".

Além disso, Antonelli contou que, antes de sua estreia no TL1 do GP da Itália, o heptacampeão o abordou e eles tiveram uma conversa que ajudou o jovem a entender melhor o fim de semana.

"Ele foi muito prestativo. Ele veio, me cumprimentou e disse para eu me divertir o máximo possível. Durante os fins de semana, às vezes nos encontramos, conversamos um pouco sobre como está indo a sessão e, às vezes, ele me dá conselhos, como 'continue trabalhando duro e acredite em si mesmo, porque sua hora vai chegar'".

"Ele é uma ótima pessoa e sou muito grato por ter construído um relacionamento com ele. Ele é um ótimo piloto e um cara muito legal também".

Naquele TL1, apenas um dia antes do anúncio de sua promoção, Antonelli sofreu um acidente em Monza. No entanto, a Mercedes tem feito um bom trabalho para ajudá-lo a lidar com a pressão de chegar à F1.

"Tive alguns treinadores mentais, apenas para falar um pouco sobre os fins de semana após as corridas e antes das corridas, e também sobre como gerenciar essa pressão".

"Às vezes, meu pai também é muito rígido comigo, mas é bom. Sinto que realmente preciso disso. A pessoa que me tornei hoje também é graças a todas as pessoas que realmente me ajudaram a me desenvolver e a me tornar o piloto e a pessoa que sou agora".

