F1: O que os pilotos acham do segundo 'período de férias'

Ao olhar para o calendário a Fórmula 1, vemos mais uma pausa inesperada no fim da temporada. Quatro semanas separam o GP de Singapura e Austin, o que pegou muitos de surpresa, inclusive Esteban Ocon.

"Não sabia que havia um intervalo tão longo", admite o piloto da Alpine sobre a 'segunda' pausa na categoria.

Porém, dessa vez, diferente do que acontece em agosto, as fábricas e pilotos não entram em recesso, ou seja, todos podem continuar trabalhando normalmente por atualizações sem se preocuparem com uma corrida.

"A direção da F1 e a FIA pensaram muito sobre isso", defende Ocon.

No entanto, a longa segunda pausa não foi realmente planejada: ela resultou da reorganização do calendário e não pôde ser preenchida por outros meios devido às datas individuais das corridas. Isso aconteceu porque a etapa do Japão teve sua data mudada, mas os outros eventos já estavam decididos.

Mas isso não muda o fato de que é uma oportunidade para os pilotos e as equipes respirarem fundo antes de duas corridas triplas "trabalhosas", diz Ocon.

"O jet lag também é um grande problema nessa época. Isso torna as coisas difíceis para todos os envolvidos. É por isso que é bom ter a oportunidade de recarregar as baterias antes dessas rodadas triplas".

Max Verstappen também se alegra expressamente com a pausa de quatro semanas. É o "momento perfeito" para outra pausa, diz ele. O motivo: o restante da temporada de 2024 será "um pouco mais relaxado".

"Não é novidade que o final da temporada é sempre muito agitado. Mas é assim que as coisas são. Você pode discutir sobre isso, mas não muda nada", diz Verstappen.

Ocon acrescenta: A longa temporada da F1, que agora tem 24 GPs, também tem seus "lados sombrios". Por isso, ele está ainda mais ansioso pela "segunda pausa de verão" antes de Austin.

"Lembro-me bem de como as pessoas estavam doentes e cansadas no ano passado, especialmente depois de Las Vegas", diz Ocon.

"Foi difícil naquela época porque só trabalhamos lá à noite. E sempre tentamos melhorar as coisas. Então, vamos esperar e ver como vai ser".

De fato, após a estreia da F1 no novo circuito de rua de Las Vegas, muitos dos envolvidos reclamaram do horário. Em 2023, no entanto, Vegas foi "apenas" o prelúdio de uma corrida de ida e volta com a final em Abu Dhabi.

Em 2024, a terceira corrida nos EUA marca a primeira parada da rodada tripla final com Catar e Abu Dhabi no final.

ALBON EXCLUSIVO: Bortoleto na F1, Colapinto e Sainz, DEMISSÃO de Ricciardo, Williams '25 e STOCK CAR

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Não só Ricciardo: ABISMOS SEM FIM na F1 | Futuro de Max, BORTOLETO 2025, DRUGO na Indy... LIPE PAÍGA

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!