F1: Verstappen atualiza estado de saúde antes de GP da Hungria

Max Verstappen atualizou o público sobre seu estado de saúde próximo à primeira corrida depois do acidente com Lewis Hamilton no GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1. O piloto da Red Bull chega a Hungaroring com algumas "sequelas", mas em condições de correr.

O holandês sofreu um impacto de 51G após toque com o britânico da Mercedes na curva Copse, de alta velocidade, em Silverstone. Apesar de ter saído andando do carro, teve que ser encaminhado ao hospital para realizar exames como ressonância magnética e tomografia computadorizada e recebeu alta no mesmo dia.

"Estou um pouco machucado, mas isso é normal depois de um impacto tão grande", declarou Verstappen ao site da escuderia. "Sigo treinando, me sentindo bem, e feliz por voltar à pista neste fim de semana, especialmente depois do último resultado."

“Fiz uma corrida de 24 horas em simulador nesta semana e foi bom para ver como meu corpo reagiria ao passar um tempo sentado em uma posição por um longo período. Me senti absolutamente bem e isso me deixa otimista. Estou definitivamente preparado para ir com tudo de novo", concluiu.

