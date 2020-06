F1: Verstappen compra novo modelo de luxo da Ferrari; veja fotos

Contratado pela Red Bull até o final da temporada 2023 da Fórmula 1, o piloto holandês Max Verstappen aproveitou a paralisação das atividades do esporte a motor em função da pandemia do novo coronavírus para comprar um novo carro de rua. E não é um modelo qualquer: trata-se de um bólido de luxo, a Ferrari Monza SP2, com valor estimado em cerca de € 1,6 milhão, o que vale mais de R$ 9 milhões considerando o câmbio atual.

Verstappen, porém, não é a única celebridade a ter comprado o luxuoso modelo. O atacante sueco Zlatan Ibrahimovic, jogador de futebol do Milan (ITA), e o inglês Gordon Ramsay, chefe de cozinha e estrela de TV, também têm o carro.

A Monza SP2 tem motor V12 aspirado, 6.5 L e 810 cv. De acordo com o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, que noticiou a compra de Verstappen, o holandês fez o pedido e agora está à espera da entrega, que sairá direto de Maranello para sua casa, em Mônaco.

GALERIA: Veja fotos da Ferrari Monza SP2, modelo de luxo comprado por Verstappen

