Piloto da Ferrari desde a temporada 2015 da Fórmula 1, o tetracampeão Sebastian Vettel deixará a escuderia ao fim do campeonato 2020 e busca uma nova equipe para seguir na categoria máxima do automobilismo. Embora tenha seu nome vinculado às equipes Mercedes e Renault, o alemão tem fortes concorrentes pelas vagas nos times da F1 e pode ficar de fora da elite do esporte a motor mundial em 2021.

Por isso, o ex-companheiro de Vettel na Red Bull, Mark Webber, crê que o tetracampeão terá um ano sabático após 2020. "Acho que ele vai ficar um ano fora", disse o ex-piloto australiano em entrevista ao podcast F1 Nation.

"Espero, por todos nós, que ele possa se rejuvenescer e voltar com o espírito de querer competir no topo de novo na F1. Ultimamente, ficou um pouco mais difícil", afirmou Webber, que dividiu os boxes com Vettel na Red Bull entre 2009 e 2013.

"Sabendo como ele trabalha, que é sempre 110%, ele põe todo seu tempo e esforço nisso e espera o mesmo. Michael (Schumacher) teve isso lá, tinha Rory Byrne, Ross Brawn, Jean Todt - uma ótima mistura de culturas quando Michael era dominante."

"Com Seb, nesse regime, eles fizeram o que puderam, e ele foi ficando sem ar lá. Ele literalmente ficou sem ar. E aí chega o Charles (Leclerc) - claramente muito rápido, cheio de energia, apetite, ingenuidade. Ingenuidade é uma grande coisa, você chega e vai atrás porque não sabe mais nada. Sebastian esteve lá, trabalhando, fazendo as coisas acontecerem. Ele passou por momentos difíceis na Ferrari, sem dúvida", ponderou Webber.

"Acho que eles sentirão falta dele. Ainda acho que vão sentir falta dessa experiência. Leclerc é absolutamente de classe mundial. Mas Seb, eu acho, em curto prazo, é alguém de quem eles vão sentir falta pela experiência. Mas ele claramente não acordava todo dia motivado para pilotar um carro vermelho e isso é um problema", completou o australiano, que forjou rivalidade com Vettel na época em que ambos estavam na RBR.

