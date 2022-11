Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen se tornou em 2022 bicampeão mundial de Fórmula 1, se colocando definitivamente na história da categoria máxima do automobilismo mundial. O piloto da Red Bull saiu do campeonato com o recorde de triunfos em apenas uma temporada, com 15 vitórias, superando os recordes de Michael Schumacher e Sebastian Vettel, com 13.

Mas, enquanto o holandês ainda navega para quebrar outros recordes, um outro feito de Verstappen foi conquistado em 2022, o do dinheiro.

Segundo apurado pela Forbes, Max Verstappen foi o piloto mais bem pago da temporada, chegando a US$ 60 milhões no ano, aproximadamente R$ 320 milhões, superando os US$ 55 milhões de Lewis Hamilton.

Mesmo assim, o inglês lidera no quesito salário, já que todo o vencimento do piloto da Mercedes não tem bônus, enquanto os do rival da Red Bull tem US$ 40 milhões de salário e US$ 20 milhões de bônus.

A temporada de 2022 é a primeira em que Hamilton não lidera a tabela de piloto mais bem pago da F1 desde 2013, no ano de estreia na Mercedes.

Veja a tabela dos 10 pilotos mais bem pagos da F1 em 2022

Piloto Salário Bônus TOTAL Max Verstappen 40 milhões 20 milhões 60 milhões Lewis Hamilton 55 milhões 0 55 milhões Fernando Alonso 30 milhões 0 30 milhões Sergio Pérez 10 milhões 16 milhões 26 milhões Charles Leclerc 12 milhões 11 milhões 23 milhões Sebastian Vettel 15 milhões 2 milhões 17 milhões Daniel Ricciardo 15 milhões 2 milhões 17 milhões Carlos Sainz 8 milhões 7 milhões 15 milhões Lando Norris 5 milhões 6 milhões 11 milhões George Russell 3 milhões 7 milhões 10 milhões

