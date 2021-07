Max Verstappen criticou as celebrações de Lewis Hamilton após o GP da Grã-Bretanha da Fórmula 1: "Comportamento desrespeitoso e antidesportivo"

Hamilton e Verstappen lutaram muito pela liderança nos estágios iniciais da corrida de Silverstone - tendo ido de roda em roda na primeira metade da volta.

Ao entrarem para a curva Copse, Hamilton tentou ir por dentro do rival da Red Bull, e, depois desviar brevemente para a esquerda. Verstappen, por fora, manteve sua posição e, enquanto fazia a curva, sua roda traseira direita encontrou a esquerda dianteira de Hamilton.

A colisão lançou Verstappen para fora da pista, quebrando as barreiras do lado de fora da curva em alta velocidade.

Em publicação em sua conta oficial do Twitter após a corrida, Verstappen disse: "Que bom que estou bem. Muito desapontado por ter sido eliminado assim. A penalidade dada não nos ajuda e não faz justiça ao movimento perigoso de Lewis na pista. Assistir às celebrações ainda no hospital é um comportamento desrespeitoso e antidesportivo, mas seguimos em frente."

