Max Verstappen fatura o tetracampeonato de Fórmula 1 no GP de Las Vegas! Na corrida realizada durante a madrugada de domingo, a Mercedes faturou a vitória com uma dobradinha liderada por George Russell.

Além dos dois pilotos da equipe de Brackley, Carlos Sainz ficou com o terceiro lugar em uma boa performance da Ferrari na prova de Vegas.

Para se sagrar tetracampeão, Verstappen tinha uma missão simples: ficar à frente de Lando Norris quando cruzasse a linha de chegada. E foi o que ele fez. O holandês terminou a corrida em quinto lugar e o britânico da McLaren foi o sexto.

Russell, que fez uma boa largada, conseguiu segurar a ameaça crescente de Lewis Hamilton nos estágios finais do GP. Hamilton escalou o grid, após largar da 10ª colocação, ultrapassando Oscar Piastri e Yuki Tsunoda nas primeiras voltas, antes de se aproximar dos ponteiros Max Verstappen, das Ferraris e de Lando Norris.

A estratégia optada pela Mercedes, incialmente, deixou o heptacampeão mundial perplexo, mas logo depois, o britânico percebeu o que estava acontecendo ao redor e 'partiu para cima' de Norris e para a caça aos pilotos da Scuderia.

A Ferrari acabou dando a Hamilton a oportunidade de assumir a dianteira quando Carlos Sainz desistiu de ir para os boxes no último minuto - nesta altura, o espanhol estava à frente de Lewis. Hamilton, então colocou lado a lado com Verstappen ao fim da volta 31 e ultrapassou a Red Bull sem grandes esforços confirmando a segunda posição.

Nesse momento, Russell já somava mais de 10s de vantagem. George tentou manter a diferença, mas Hamilton estava diminuindo o gap com rapidez, chegando a ser 7s no início da 40ª volta, e 5s7 duas voltas depois, mas foi nesse ponto que os pneus de Hamilton começaram a esfarelar - e a diferença se estabilizou a favor de Russell.

Sainz foi o terceiro colocado após preservar a posição à frente do companheiro de equipe Charles Leclerc quando o monegasco deixou os boxes: Leclerc havia inicialmente subido para o segundo lugar no início da corrida, mas atingiu o limite de vida dos pneus médios após sete voltas e logo perdeu a posição para Sainz e Verstappen nas primeiras voltas.

Ambas as Ferraris perderam terreno no trecho inicial, mas com o pneu duro, pareciam ter uma perspectiva muito mais atraente, isso permitiu o ataque a Verstappen: o espanhol fez a manobra na volta 41 e o monegasco na 46. Verstappen não lutou muito com a dupla da Ferrari, sabendo que terminar à frente de Norris seria o suficiente para garantir um quarto título; as dificuldades do piloto da McLaren com granulação no pneu duro, no entanto, o tornaram uma ameaça inerte para Max.

Norris conseguiu a volta mais rápida da corrida com uma parada já mais ao fim da prova quando colocou pneus macios, tendo mantido uma vantagem grande o suficiente sobre o companheiro de equipe para fazer a parada sem perder a posição.

Piastri terminou em sétimo, uma posição acima de Nico Hulkenberg, que garantiu importantes quatro pontos para a Haas voltar à frente da Alpine no campeonato de construtores - ajudado pelo abandono do terceiro colocado no grid Pierre Gasly devido a uma suspeita de falha no motor. A RB se manteve na disputa pelo sexto lugar na classificação com o nono lugar de Yuki Tsunoda.