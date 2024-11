A Mercedes pôde comemorar uma inesperada dobradinha no GP de Las Vegas de Fórmula 1 porque as temperaturas frias durante a noite na "Cidade do Pecado" ajudaram os carros de Brackley a gerenciar os pneus com perfeição.

Com um dos carros na liderança desde o início da prova, a intenção era ajudar o outro a se recuperar, o que foi feito, e foi por isso que a equipe de Brackley adiou o voo de volta para Los Angeles, como pôde ser ouvido no rádio do vencedor.

George Russell estava na frente depois de defender a pole position, e ninguém conseguiu desafiá-lo, o que foi completado pelo segundo lugar de Lewis Hamilton. Depois de ver a bandeira quadriculada, Toto Wolff falou com o mais jovem da dupla e eles conversaram sobre a festa que estavam prestes a dar em uma noite inesquecível.

Depois de abraçar seus mecânicos e comemorar a vitória, ele conversou com a imprensa antes de subir ao degrau mais alto do pódio: "Vai ser uma boa festa, com certeza. Eu estava planejando voar daqui a algumas horas, mas não vou pegar esse voo, vou aproveitar esta noite com toda a minha equipe. Foi um fim de semana dos sonhos".

Quando perguntado sobre o que havia de tão especial no evento de Nevada, Russell explicou que era tudo: "Las Vegas é um lugar louco, e quando você está pilotando, vê tudo isso ao fundo, não consigo nem descrever esse lugar, então conseguir a vitória e a pole position aqui, com um fim de semana dominante, com Lewis [Hamilton] fazendo dobradinha, não poderíamos ter escolhido um lugar melhor."

No entanto, George Russell estava um pouco preocupado em largar na pole, porque nas vezes em que ele esteve nessa posição muita coisa aconteceu na corrida: "Eu estava esperando que algo acontecesse. Nas duas corridas em que estive na pole position antes, sempre foi um caos, mesmo se chovesse ou fizesse sol, sempre acontecia alguma coisa."

"A última corrida teve bandeira vermelha, mas eu estava confiante, tinha uma boa vantagem, mas estava apenas esperando que algo acontecesse, e não aconteceu, então acho que a sorte mudou", disse ele. "Estou muito feliz."

